I 5 Stelle milanesi ora aprono a Sala e potrebbero appoggiarlo al primo turno

Prima o poi la questione doveva porsi: il Movimento 5 Stelle sarà alleato con Giuseppe Sala fin dal primo turno? Il punto è delicato perché, fino ad ora, i 5 Stelle meneghini hanno sempre fatto una (dura) opposizione alle giunge di centrosinistra, non solo quella di Sala ma anche del predecessore Giuliano Pisapia. E l'hanno fatta, spesso, "da sinistra", nel senso delle posizioni via via espresse. Ma gli scenari nazionali vedono un'alleanza di governo tra Pd e i grillini ormai consolidata, prima nel Conte bis e ora nel Draghi. Inoltre in autunno 2021 si voterà in città importanti: Milano, Torino, Roma, Napoli e così via.

Gianluca Corrado, esponente pentastellato milanese, già candidato sindaco contro Sala nel 2016, ha espresso una posizione personale che ha scatenato il dibattito. In una intervista l'avvocato si è detto favorevole a stringere un'alleanza col Pd e con Sala fin dal primo turno, ammettendo di avere in passato (coerentemente con la linea del Movimento) espresso un'opinione invece assolutamente contraria. E ammettendo che questo potrebbe essere mal digerito dalla base milanese del movimento. E' cosa nota: l'altra consigliera comunale dei 5 Stelle, Patrizia Bedori, qualche settimana addietro aveva promesso che, in caso di alleanza 5 Stelle-Pd, avrebbe abbandonato il movimento. Una scelta già compiuta da tempo dal terzo consigliere 5 Stelle, Simone Sollazzo, pronto a lanciare la lista civica Milano Concreta fuori dagli schieramenti.

Corrado ha espresso la possibilità di un'alleanza con il Pd fin dal primo turno nell'ambito di un ragionamento nazionale che coinvolge anche altre città, in primis Roma, dove la sindaca pentastellata Virginia Raggi lavora per la ricandidatura ma "a destra" del Pd si è già autocandidato Carlo Calenda, leader di Azione. Ed è forse più facile, per i 5 Stelle milanesi, "digerire" Sala (al netto degli abbandoni), che per i democratici romani digerire la Raggi. In entrambi i casi non sarebbe però semplice spiegare agli elettori una sostanziale "giravolta", seppure in nome dell'alleanza di governo.

L'effetto sulle elezioni potrebbe però essere significativo. A Sala manca un "pezzo" per puntare alla vittoria elettorale al primo turno, scongiurando il (potenzialmente pericoloso) ballottaggio. Per questo sta lavorando, da mesi, alla sua lista civica, che stavolta vuole molto forte, con percentuali possibilmente a due cifre. Ma potrebbe non essere sufficiente. L'appoggio dei pentastellati, che pure a Milano non sono mai stati rilevanti come altrove, lo aiuterebbe a raggiungere il 50% +1 dei consensi. Ma al prezzo di sedersi attorno a un tavolo (programmatico e di "poltrone") non semplice. Tra l'altro i 5 Stelle potrebbero "pretendere" il ruolo del vice sindaco.

Le reazioni: il Pd

Dal centrosinistra non trapela molto, si tende a derubricare l'uscita di Corrado come autonoma, ma Silvia Roggiani (segretaria metropolitana del Pd) ha fatto sapere che «le alleanze si fanno su idee e programmi. Corrado ha espresso una sua personale opinione e non quella di una posizione concordata, né con noi né con il sindaco, che me lo ha confermato questa mattina con una telefonata». Roggiani ha aggiunto che, in questi anni, i 5 Stelle «sono sempre stati all'opposizione del Pd e delle giunte Pisapia e Sala, osteggiando diverse e importanti battaglie portate avanti dai nostri assessori e consiglieri, incluse quelle legate a una visione di Milano sostenibile dal punto di vista ambientale».

Le reazioni: il centrodestra

Dal centrodestra non hanno atteso invece molto per reagire alla notizia. «L'alleanza Pd-M5s non è più ipocritamente nascosta ma dichiarata. Sala e il Pd milanese hanno rinunciato alla tradizione riformista e sposano la sinistra della decrescita felice, del giustizialismo, dei sussidi e del no alle grandi opere», ha dichiarato Fabrizio De Pasquale, capogruppo di Forza Italia. «Ricordo ancora quando nell'aula di Palazzo Marino dai banchi del M5s si levavano le urla giustizialiste contro l'indagato manager di Expo», ha aggiunto il consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico: «Corrado fa una piroetta improvvisa e allunga la mano a Sala. Sono certo che lui la stringerà perché in questi mesi ha dato più di un segnale. Rimane da capire cosa farà il Pd che, per il suo capogruppo in consiglio comunale, ha ripetuto più di una volta che le posizioni dei due partiti sono incompatibili. Il rapporto di Beppe con il partito di maggioranza relativa della sua coalizione, già incrinato per l'adesione del primo cittadino ai Verdi Europei, rischia di deflagrare definitivamente».