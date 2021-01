Elezioni comunali a Milano, Sala: "Non sappiamo quando si voterà"

Per il momento non è chiaro chi sfiderà alle urne il sindaco di Milano uscente Giuseppe Sala. Non solo, alla data attuale non è chiaro nemmeno quando si svolgeranno le elezioni per rinnovare l’amministrazione di Palazzo Marino. "Al momento non sappiamo quando si voterà, penso che in febbraio ci possa essere un chiarimento in proposito”, ha detto Sala in un videomessaggio pubblicato sui social nella giornata di mercoledì 13 gennaio per fare il punto sulla sua campagna elettorale per la corsa al secondo mandato.

“In queste settimane ho iniziato a mettere mano al percorso elettorale che spero porti a vedermi riconfermare la vostra fiducia — ha spiegato Sala —. In queste giornate così delicate dal punto di vista politico per il nostro Paese sto spingendo ancora di più in puro spirito ambrosiano, ho creato il comitato elettorale affidandone la presidenza a Maura Satta Flores".

Nei prossimi giorni il comitato elettorale di Sala si insedierà nei nuovi uffici, in un coworking della città. Sarà il comitato a “governare” la campagna fino alla presentazione delle liste e dei candidati, cosa che “avverrà 45 giorni prima delle elezioni”, ha precisato Sala.