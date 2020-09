Sala si ricandida a sindaco di Milano? La decisione forse slitta a ottobre

Si ricandida, il sindaco di Milano Beppe Sala, per il secondo mandato? Mesi fa aveva detto che avrebbe sciolto la riserva a settembre, ma ora che settembre è arrivato sembra che gli occorra un po' più di tempo. Di sicuro non svelerà le sue intenzioni prima del 20 e 21 settembre, quando si vota per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari ma anche per le elezioni regionali in alcune Regioni tra cui Puglia, Campania, Toscana e Liguria. Probabilmente, però, nemmeno subito dopo questa tornata elettorale Sala rivelerà se si candiderà ancora o no.

E' più probabile che l'annuncio slitti a ottobre. Tra l'altro per dare ancora meno tempo agli avversari di centrodestra nella scelta del proprio candidato. Nel 2016 la coalizione di centrosinistra "centrò" la riconferma dopo la rinuncia al secondo mandato di Giuliano Pisapia. Lo scenario potrebbe riproporsi e, come in quel caso, si aprirebbe la strada per le primarie. Non fa mistero di pensare a candidarsi Pierfrancesco Majorino, ora europarlamentare, già assessore con Pisapia e Sala: metterebbe d'accordo l'ala sinistra della coalizione.

L'alleanza: no ai 5 Stelle

Nell'alleanza non entrerebbe il Movimento 5 Stelle: il Pd lo esclude a priori. Non si riproporrebbe quindi l'accordo di governo nazionale, che invece ha prodotto "a cascata" diverse alleanze Pd-5 Stelle a livello locale e anche per la Liguria, col candidato unitario Ferruccio Sansa. Sempre il Pd milanese ribadisce invece che la coalizione dovrebbe essere la più larga possibile con gli alleati "tradizionali": a sinistra con Sinistra Italiana e Verdi, al centro con +Europa, Azione e Italia Viva. Questi ultimi tre partiti potrebbero costituire una lista unitaria alleata col centrosinistra. I Verdi sono in posizione critica su Sala da qualche mese. Molto dipenderà proprio da chi sarà il candidato sindaco.