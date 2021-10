Elezioni, Sala ancora sindaco: "Risultato storico, la destra ha perso per colpa di Salvini"

A Milano il centrosinistra si riconferma con larga maggioranza e il sindaco punta il dito contro i toni usati dagli avversari in campagna elettorale: "La Lega ha dimostrato di non conoscere i milanesi"

"È un risultato storico, all'inizio non speravo di passare al primo turno, ma poi ho capito che era possibile". Così Beppe Sala parla alla stampa dopo quella che si profila essere una vittoria nettissima alle elezioni amministrative.

Il sindaco (riconfermato) ha ringraziato i volontari e ha dedicato la vittoria alla madre, puntando poi il dito sui toni usati dal centrodestra in campagna elettorale: "La destra ha perso per colpa di Salvini e del suo atteggiamento. Diceva che a Milano avrebbero stravinto e invece ha dimostrato di non conoscere il milanesi".