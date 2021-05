Sala ha detto che potrebbero sostenerlo «sette o otto liste»

Sono al momento sei le liste "certe" a sostegno di Beppe Sala, ricandidato sindaco per il centrosinistra alle elezioni comunali di Milano che si terranno nell'autunno del 2021. Ma la conta non è finita perché mancano all'appello diverse forze (civiche e politiche) che hanno già annunciato l'appoggio a Sala senza, però, avere ancora stabilito in che modo uniranno le loro energie. Le liste dunque potrebbero, alla fine, essere fino a nove.

Il sindaco, però, ha parlato di «sette o otto liste, partendo dalle sei che ci sono ad oggi». Lo ha fatto a margine della presentazione di una delle liste "certe", che si chiamerà Milano in Salute ed è stata promossa dal consigliere comunale uscente Marco Fumagalli, dermatologo, eletto nel 2016 con la lista civica di Beppe Sala. Insieme a Fumagalli, l'altra promotrice è la giornalista Francesca Ulivi, direttrice della Fondazione Italiana Diabete.

«La lista Milano in Salute - ha sottolineato Sala nel suo intervento, martedì mattina - non nasce in polemica con la regione. E' la regione stessa a ritenere che la legge sanitaria lombarda vada cambiata. Con questa proposta noi vogliamo contribuire al percorso che la regione formulerà e discuterne con l'opposizione". I temi cardine della lista saranno proprio quelli legati alla sanità, in particolare l'assistenza sanitaria territoriale, punto "dolente" del sistema sanitario attualmente in vigore e che ha mostrato i suoi limiti durante la pandemia covid.

Tornando alle liste in campo, quelle al momento sicure sono Partito Democratico, Lista Civica Beppe Sala, Milano Unita - La sinistra per Sala, Europa Verde, Volt e, da ora, Milano in Salute. «C'è poi un mondo - ha aggiunto il sindaco uscente - fatto da Azione, Più Europa, Radicali, Italia Viva, Alleanza Civica (l'ex lista Sala, n.d.r.) e Gianfranco Librandi (deputato di Italia Viva, n.d.r.) che sta lavorando sul tema del lavoro. Li sto invitando ad arrivare al dunque entro metà giugno. Non so dirvi se da queste forze scaturiranno una o due liste». O magari anche tre.