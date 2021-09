"I sondaggi non mi interessano, continuo a lavorare", ha detto Sala

Secondo le rilevazioni il sindaco Sala sarebbe in testa per la tornata amministrativa del 3 e 4 ottobre

Non dà molto peso ai sondaggi (o almeno questo è quello che dice) il sindaco di Milano Beppe Sala. L'ultima rilevazione di Ipsos, pubblicata nella giornata di giovedì 16 settembre, lo dà in testa e a un passo dalla vittoria già al primo turno (49% Sala, 34,9% Bernardo). Un risultato sovrapponibile al risultato della survey realizzata nei giorni scorsi da YouTrend.

"Questi sondaggi non li valuto, anzi: continuerò a dire ai miei che l'unica cosa buona che possiamo fare e per ottenere un buon risultato è lavorare, non commentare i sondaggi e fare previsioni - ha detto Sala parlando con i giornalisti nella -. Sono così convinto che si debba lavorare e tenere la testa bassa che non faremo alcun comizio finale, al contrario dei nostri competitor. Voglio solo che i miei, anziché chiamare i cittadini, vadano dalle persone. Può sembrare una cosa strana ma staremo in giro fino all'ultimo giorno".

Parlando della campagna elettorale Sala ha detto che non ci saranno "visite elettorali": "Ricevo volentieri chiunque passi di qua per un caffè o per una chiacchierata - ha detto Sala -. Però voglio tenere un profilo molto, molto milanese. Molto concentrato sulle nostre cose e poco urlato. E poi alla fine anche i comizi ti portano naturalmente ad alzare i toni. Ecco io penso che proprio non ce ne sia bisogno a Milano. Ci sia bisogno di radicalità nelle visioni politiche. E la nostra visione politica è radicale nell'ottica del cambiamento. Sto portando a quelli che stanno con me un'idea di politica molto tranquilla perché in questa fase penso che sia meglio così".

Per il momento, comunque, il sindaco non ipotizza un possibile apparentamento al ballottaggio con il Movimento 5 stelle: "L'apparentamento deve derivare da una condivisione di programmi - ha puntualizzato Sala -. Mi sembra complesso se non lo si fa prima".