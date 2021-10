Sala va verso la rielezione, cosa dicono gli esponenti del Pd

È letteralmente a un passo dalla riconferma (senza passare dal ballottaggio) il sindaco uscente di Milano Giuseppe Sala. Attualmente è in corso lo scrutinio dei voti ma l'attuale primo cittadino, secondo quanto trapelato dagli exit poll avrebbe un vantaggio abbondante. Secondo i dati elaborati da Swg per La7 il numero uno di Palazzo Marino sarebbe tra il 56,2 e il 60,2%; il candidato del centrodestra Luca Bernardo, invece, si attesterebbe tra il 27,2 e il 31,2%.

Dal Nazareno (la centrale del Pd a Roma) non trapela nessuna dichiarazione ufficiale, i dirigenti Dem danno appuntamento ai primi dati ufficiali, quanto meno alle proiezioni; comunque gli exit poll sono stati accolti con un sorriso.

Maran: "Ora puntiamo alla Lombardia"

"Regione Lombardia non è mai stata così contendibile - ha chiosato su Twitter l'assessore all'urbanistica Pierfrancesco Maran -. Pensiamo che per la prima volta si può battere la Lega in tutta la Lombardia. Su Milano è la terza volta di fila vinciamo, la prossima partita è quella di Regione Lombardia".

Majorino "È una vittoria nettissima"

"Mi pare che si profili un risultato nettissimo, poi siamo tutti qui a metter dieci mani avanti. Mi pare evidente che siamo di fronte a una vittoria straordinaria di Beppe Sala e al crollo della destra". Così l'europarlamentare Pd, Pierfrancesco Majorino, ex assessore a Milano, arrivando al quartier generale del sindaco e commentando le prime proiezioni del voto. Sull'affluenza bassa, "c'è un problema di partecipazione che in voti assoluti non mi pare riguardi il centrosinistra, ma certamente c'è un tema di rapporto con la popolazione in tutta Italia, tra gli elettori e gli eletti e questo non può essere un tema trascurato - ha puntualizzato -. È un risultato, una affermazione che tra centro e periferie si conferma, io sono convinto che alla fine ci sarà un risultato omogeneo ovunque".

Come Pierfrancesco Maran, Majorino ritiene che la prossima sfida sia la Lombardia. "Credo che mai come ora la sfida sia aperta e da oggi dobbiamo lanciare da subito la sfida per il 2023 per riuscire vincere in Lombardia e fare tesoro di questo straordinario risultato - ha detto -. Il centrosinistra milanese sta ottenendo un grande risultato sia al centro che nelle periferie".

"La vittoria del Riformismo milanese"

"La prima proiezione conferma un risultato straordinario in arrivo da Milano: trionfa Sala al primo turno, crolla il candidato di Matteo Salvini. Il riformismo ambrosiano vede possibile un traguardo storico Elezionicomunali2021". Così ha commentato il senatore Pd, Andrea Marcucci, su twitter.