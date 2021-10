Sala sindaco: al comitato di Bernardo è "gelo" sui primi risultati

Alle 16 ancora bocche cucite nel quartier generale di Luca Bernardo, candidato sindaco di centrodestra a Milano, al Nhow hotel di via Tortona, dopo la diffusione degli exit poll e delle prime proiezioni, che vedono il sindaco uscente Beppe Sala nettamente riconfermato al primo turno. Nelle sale adibite a sede elettorale soltanto alcuni candidati della lista civica di Bernardo che, però, preferiscono non commentare aspettando che sia il candidato sindaco a farlo.

"Nessun candidato parlerà fino a che non avremo dati più realistici e precisi", è il 'mantra' che viene ripetuto ai giornalisti presenti. La prima proiezione dà Bernardo tra il 27 e il 30 per cento dei voti, un po' più alto il risultato secondo i precedenti exit poll ma, comunque, sotto il 40 per cento.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, aspetta i risultati elettorali nella sede del partito in via Bellerio.