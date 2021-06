Salvini dice che per il candidato sindaco di Milano "adesso ci siamo"

Il candidato sindaco di Milano per il centrodestra è questione di pochi giorni. Lo ha affermato Matteo Salvini, leader della Lega, in un punto stampa a Gallarate martedì mattina. "Ci siamo", ha detto: "Entro la settimana l'obiettivo non è solo presentare il candidato ma la squadra, almeno tre o quattro persone per il dopo Sala".

In pole position ora c'è il docente della Bocconi Andrea Farinet. Ma Salvini, forse perché dopo tanti nomi "bruciati" non vuole rischiare, ha detto che si vince con "un collettivo forte", più che con un singolo nome. Il segretario del Carroccio è poi tornato su Gabriele Albertini confermando che l'ex primo cittadino, dopo avere detto di no alla candidatura a sindaco, si è reso comunque disponibile a fare il vice oppure l'assessore.

"C'è qualcuno - ha aggiunto Salvini - che farà il sindaco, qualcuno che si occuperà di disabilità e altri di periferie, visto che Sala si è occupato molto del centro. Milano è una città che correva e si è fermata, con gli scali ferroviari fermi e gli impianti sportivi che ancora non ci sono".