Elezioni comunali Milano e città metropolitana, tutti i sindaci eletti e chi va al ballottaggio

Tre comuni al ballottaggio, con la partita che si deciderà tra due settimane, e altri 21 - compresa Milano - con un nuovo sindaco già scelto. Ecco tutti i risultati delle elezioni comunali di Milano e dei comuni della città metropolitana alle urne.

In Lombardia erano 236 i comuni chiamati a eleggere il proprio primo cittadino, 24 nel Milanese. Alle urne erano invitati in totale oltre 2 milioni di lombardi. Sotto la Madonnina vittoria e riconferma netta per il sindaco uscente Beppe Sala, che ha portato a casa oltre il 57% delle preferenze.

Tutti i risultati delle elezioni nei comuni della Città Metropolitana di Milano:

I risultati delle elezioni comunali a Rho - Il nuovo sindaco è Andrea Orlandi del centrosinistra, eletto con il 52,48% dei voti. Secondo Daniele Paggiaro, con il 32,35

I risultati delle elezioni comunali a San Giuliano Milanese - Il sindaco è Marco Segala del centrodestra, che ha portato a casa una percentuale quasi bulgara di voti con il 75,41% delle preferenze. Giorgio Salvo si è fermato al 21%

I risultati delle elezioni comunali a Pioltello - Ivone Cosciotti, centrosinistra, è stata riconfermata sindaco con il 57,97% dei voti. Secondo Claudio Fina, centrodestra, con il 38,40

I risultati delle elezioni comunali a Peschiera Borromeo - A Peschiera si va al ballottaggio. Il 17 e 18 ottobre si sfidano Augusto Moretti - centrodestra, 34,30 % - e l'uscente Marco Malinverno, centrosinistra, 31,50

I risultati delle elezioni comunali a Cassano D'Adda - A Cassano d'Adda tra due settimane sarà ballottaggio tra Fabio Colombo - centrodestra, 38,56% dei voti - e Vittorio Caglio, centrosinistra, 38,51%. Il distacco tra i due è di soli quattro voti. Decisivo nella partita sarà Marco Antonio Galbusera, che con le sue civiche ha portato a casa il 20,76% delle preferenze

I risultati delle elezioni comunali a Corbetta - Marco Ballarini è di nuovo sindaco con il 60,90% dei voti. Renzo Bassetto, centrodestra, non è andato oltre il 21,03

I risultati delle elezioni comunali a Nerviano - A Nerviano per eleggere il sindaco servirà il ballottaggio. Sfida tra Massimo Cozzi - centrodestra, 39,27% - e la civica Daniela Colombo, 30,56

I risultati delle elezioni comunali a Carugate - Luca Maggioni è il nuovo sindaco di Carugate con il 43,66%. Amato Rosaria non è andata oltre il 24,67

I risultati delle elezioni comunali a Opera - Barbara Barbieri è il nuovo sindaco di Opera con il 43,60%. Ettore Fusco staccato di poco al 42,77

I risultati delle elezioni comunali a Mediglia - Giovanni Carmine Fabiano è il nuovo sindaco di Mediglia: per lui il 51,33% delle preferenze. Pasquale Porcelli al 31,34

I risultati delle elezioni comunali a Sedriano - Marco Re - 34,24% dei voti - ha battuto Angelo Cipriani, 24,56, ed è sindaco di Sedriano

I risultati delle elezioni comunali a Inzago - Andrea Fumagalli è arrivato al 49,01 ed è il nuovo sindaco di Inzago. Renato Riva ha conquistato il 22,92% delle preferenze

I risultati delle elezioni comunali a Pessano con Bornago - Alberto Villa - 52,41% - è il nuovo sindaco di Pessano con Bornago. Filippo Fonfrini è arrivato al 47,59

I risultati delle elezioni comunali a Turbigo - Fabrizio Allevi ha conuistato il 60,89% dei voti ed è il nuovo sindaco di Turbigo. Renata Cerutti ferma al 39,11

I risultati delle elezioni comunali a Cambiago - Maria Grazia Mangiagalli - 44,91% delle preferenze - ha battuto Maria Nigrone, 29,53, ed è il nuovo sindaco di Cambiago

I risultati delle elezioni comunali a Villa Cortese - Alessandro Barlocco ha portato a casa il 67,39 ed è il nuovo sindaco di Villa Cortese. Katia Iuria non è andata oltre il 32,61

I risultati delle elezioni comunali a Dairago - Paola Rolfi con il 40,96% dei voti è il nuovo sindaco di Dairago. Milvia Borin al 35,09

I risultati delle elezioni comunali a Pozzo d'Adda - Andrea Villa - 35,63% dei voti - batte di poco Generoso Emilio Daniele - arrivato al 32,98 - ed è il nuovo sindaco di Pozzo d'Adda

I risultati delle elezioni comunali a Rosate - Carlo Tarantola ha conuistato il 74,13% dei voti - lo sfidante Alessio Curzio non è andato oltre il 25,87 - ed è il nuovo sindaco di Rosate

I risultati delle elezioni comunali a Cerro al Lambro - Elezioni dominate da Gianluca Di Cesare - 71,25% dei voti - che è il nuovo sindaco di Cerro al Lambro. Alessandra Grignani si è fermata al 28,75

I risultati delle elezioni comunali a Robecchetto con Induno - Giorgio Clemente Braga - 66,73 % - è il nuovo sindaco di Robecchetto con Induno. Battuto Gabriele Marzorati, fermo al 33,27

I risultati delle elezioni comunali a Buscate - Fabio Merlotti è il nuovo sindaco di Buscate: per lui il 69,55% dei voti. Franca Colombo non è andata oltre il 26,07

I risultati delle elezioni comunali a Cassinetta di Lugagnano - Domenico Finiguerra è il nuovo sindaco di Cassinetta di Lugagnano con il 52,27% dei voti. Francesco Pambieri è arrivata al 24,56