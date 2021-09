Dopo l'ultimatum, i bonifici dei partiti. Bernardo non si ritira più

Domenica, nell'arco della giornata, i partiti di centrodestra salderanno o hanno già saldato l'anticipo di 50 mila euro a testa per la campagna elettorale del loro candidato sindaco Luca Bernardo. Per farli arrivare al dunque ci sono voluti due audio (uno venerdì, l'altro sabato) da parte del medico-candidato, fatti poi divulgare sulla stampa, con l'annuncio di un chiaro ultimatum: se non saldate, convoco una conferenza stampa e mi ritiro dalla competizione.

La conferenza del ritiro avrebbe dovuto tenersi lunedì, poi Bernardo ha dato un giorno di tempo in più. Ed infine, domenica, fonti della coalizione di centrodestra milanese hanno fatto trapelare che i partiti provvederanno al più presto. "La campagna elettorale sta costando molto di più", aveva commentato Bernardo in uno degli audio, lamentando sul punto scarsa "sintonia" con gli alleati e affermando che, piuttosto, sarebbe tornato "a fare il medico, lavoro che mi piace tanto".

Le reazioni. Sala: "A me i partiti non danno nulla"

La questione ha fatto dibattere la politica, milanese e nazionale. Beppe Sala, sfidante di Bernardo, ha detto che lui, dai partiti, non sta ricevendo alcunché: "Non ho chiesto e non ho ricevuto, diciamo che godo di tanta stima e quindi ho amici e conoscenti che in trasparenza aiutano nella campagna. Però l'ho fatto volontariamente, perché credo che l'indipendenza passi anche attraverso quello".

Durissimo il candidato sindaco della coalizione rosso-verde (Milano in Comune e Civica AmbientaLista) Gabriele Mariani: "Luca Bernardo, ormai sempre più particella di sodio con la pistola, si rivolge con durezza via chat ai suoi alleati battendo cassa. Con un avversario così, Sala ha già la vittoria in tasca. Il cosiddetto voto utile è dunque inutile. Elettori ed elettrici diano con serenità la preferenza a Milano in Comune e Civica AmbientaLista. Ogni voto dato a noi è un ulteriore voto in meno alla destra".