Altro sondaggio dà Beppe Sala vincente senza ballottaggio: 55,5%

Un altro sondaggio, dopo quelli usciti nei giorni scorsi, dà nettamente vincente al primo turno Beppe Sala che, ancora, non avrebbe bisogno del ballottaggio. Secondo le recenti interviste Winpoll realizzate per il Sole24Ore, infatti, il sindaco ricandidato avrebbe oltre il 55% delle preferenze posizionandosi a più di 20 punti da Luca Bernardo.

Gli utenti hanno risposto alla domanda: "Si immagini ora di essere nella cabina per eleggere il nuovo sindaco di Milano. Lei chi voterebbe tra... ?", il 55,5% ha risposto Beppe Sala, il 35,9% Luca Bernardo, il 3,6% Layla Pavone, altri il 5,6%. Non sa, non andrebbe sicuramente a votare: 26%.

Anche in un eventuale ballottaggio ci sarebbe poca storia: "E in caso di ballottaggio tra Sala del centro sinistra e Bernardo del centro destra lei per chi pensa di votare?", il 63,7% ha risposto Beppe Sala, il 36,3% Luca Bernardo, mentre non sa, non andrebbe sicuramente a votare il 22%.