Sala potrebbe vincere senza ballottaggio: un sondaggio lo indica al 51%

I sondaggi non sono mai una scienza esatta e per questo bisogna usare tutti i condizionali del caso, ma Beppe Sala sarebbe letteralmente a un passo dalla riconferma (addirittura senza ballottaggio). È quanto emerge dalla ricerca svolta tra il 3 e l'8 settembre da YouTrend per il gruppo Gedi e pubblicata su La Stampa nella giornata di martedì 14 settembre.

Secondo i dati pubblicati il 51,4% dei voti del primo turno andrebbero a Sala, l'esponente del centrodestra Luca Bernardo totalizzerebbe il 37,2% mentre Layla Pavone, candidata del Movimento 5 Stelle raggiungerebbe il 4,6%. Gli altri candidati (tra cui Gianluigi Paragone) si spartirebbero un misero 6,8%. Tradotto? Se la rilevazione fosse esatta non sarebbe necessario il ballottaggio. In caso ci fosse una seconda chiamata alle urne, sempre secondo il sondaggio di YouTrend, il sindaco uscente raccoglierebbe il 64,2% delle preferenze lasciando a Bernardo il 35,8%.

Insomma, non si verificherebbe il testa a testa che prospettano Matteo Salvini e gli alleati della coalizione che sostiene Bernardo. Che la partita del centrodestra per Palazzo Marino fosse complicata, comunque, era chiaro fin dalla primavera: Lega, Forza Italia e FdI hanno faticato non poco per trovare un candidato e il nome di Bernardo - completamente sconosciuto al mondo della politica - è arrivato dopo una lunga serie di candidature bruciate tra cui quella dell'ex sindaco Gabriele Albertini (portata avanti soprattuto da Salvini).

I sondaggi, come scrivevamo nelle prime righe, non sono una scienza esatta: tutto potrebbe cambiare in poco tempo, in una manciata di giorni. E alla chiamata elettorale mancano ancora 21 giorni: i seggi, infatti, chiuderanno alle 15 di lunedì 4 ottobre. Insomma c'è tempo, ma neanche troppo.