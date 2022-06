È il giorno dei ballottaggi: si vota in 6 comuni del milanese

Domenica 26 giugno è il giorno dei ballottaggi per 6 comuni della città metropolitana di Milano, sono chiamati alle urne i cittadini di Abbiategrasso, Cernusco sul Naviglio, Magenta, Melzo, San Donato Milanese e Sesto San Giovanni.

La sfida più calda si combatte proprio nell'ex Stalingrado d'Italia dove il sindaco uscente (l'azzurro Roberto Di Stefano, primo sindaco non di sinistra della città) sta fronteggiando il candidato dem Michele Foggetta. A Sesto, come ad Abbiategrasso e Magenta, il centrodestra era in vantaggio al primo turno, mentre il centrosinistra aveva ottenuto più voti a Cernusco e San Donato. A Melzo, invece, era andata bene una lista civica (che aveva tolto dai giochi il csx).

I risultati delle elezioni arriveranno nella notte (si vota fino alle 23) ma un primo dato è già stato reso noto dal Ministero dell'Interno: l'affluenza è praticamente in calo in tutti e 6 i comuni dell'hinterland. Il comune con più affluenza è Magenta (16,97%,), seguono Sesto (16,03%), Melzo (14,94) Abbiategrasso (14,41%), Cernusco (14,20%) e chiude San Donato con 12,84%.