Le elezioni ad Abbiategrasso: i candidati sindaci e le liste

Saranno un migliaio in tutta Italia i comuni in cui, domenica 12 giugno 2022, si voterà per rinnovare i sindaci e i consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio due settimane più tardi, solo per i comuni superiori a 15 mila abitanti a patto che, al primo turno, nessun candidato sindaco sarà stato votato da più del 50 per cento degli elettori. Il 12 maggio si voterà però comunque in tutta Italia per i cinque referendum sulla giustizia ammessi dalla Corte costituzionale. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23.

I comuni al voto nel Milanese sono 22, tra questi Abbiategrasso, dove il sindaco uscente di centrodestra Cesare Nai cerca la riconferma, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Abbiategrasso Merita e Abbiategrasso Attiva. Contro di lui Alberto Fossati, candidato sindaco di centrosinistra con il Partito democratico, il Movimento 5 Stelle e la lista civica che porta il suo nome. Per Fossati sarebbe un ritorno: è già stato primo cittadino di Abbiategrasso negli anni Duemila.

Con la lista Ricominciamo Insieme si ricandida, dopo cinque anni, Alberto Luigi Tarantola. "Salta" il quarto concorrente: Pietro Bernini, robecchese, si sarebbe dovuto candidare a sindaco per Italexit, ma la documentazione è arrivata fuori tempo massimo e dunque è stata respinta. Sarà una corsa a tre.