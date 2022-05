Elezioni comunali Cernusco sul Naviglio 2022: candidati sindaci e liste

Sono un migliaio in tutta Italia i comuni in cui, domenica 12 giugno 2022, si voterà per rinnovare i sindaci e i consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio due settimane più tardi, solo per i comuni superiori a 15 mila abitanti a patto che, al primo turno, nessun candidato sindaco sarà stato votato da più del 50 per cento degli elettori. Il 12 maggio si voterà però comunque in tutta Italia per i cinque referendum sulla giustizia ammessi dalla Corte costituzionale. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23.

Nella città metropolitana di Milano, i comuni al voto sono 22. Tra questi, 11 hanno più di 15 mila abitanti e quindi potrebbero andare al ballottaggio. C'è anche Cernusco sul Naviglio, comune dell'area Martesana, di cui è sindaco uscente Ermanno Zacchetti per il centrosinistra, che si ricandida. Contro di lui Davide Cassamagnaghi (centrodestra), Rita Zecchini (sinistra) e Giordano Marchetti (Vivere Cernusco).

Tutti i candidati e le liste alle elezioni comunali 2022 di Cernusco sul Naviglio

Ermanno Zacchetti

Davide Cassamagnaghi

Rita Zecchini

Giordano Marchetti

Tutte le liste che sostengono Zacchetti

Partito democratico

Maria Camerani Cerizza, Carlo Assi, Giorgia Carenzi, Davide Cassago, Paola Colombo, Filippo Coppola, Silvia Colombo, Cristiano Cosa, Chiara Confalonieri, Alessandro Galbiati, Eleonora Fiorillo, Giacomo Gambarana, Miriam Galimberti, Daniele Mandrini, Luciana Gomez, Matteo Marotta, Elena Massini, Pietro Melzi, Claudia Parenti, Andrea Parozzi, Alessandra Sironi, Daniele Pozzi, Silvia Vimercati, Gaetano Romano.

Lista Zacchetti - Tutti per Cernusco

Domenico Acampora, Silvano Ambrosoni, Annalisa Attolito, Maura Cedri, Francesca Cortellazzo, Nadia De Giuseppe, Eva De Col, Marco Erba, Elena Eusebio, Alessandro Galimberti, Claudio Gargantini, Isabelle Leite, Diego Licci, Giulio Longari, Silvia Mangioni, Riccardo Meroni, Eleonora Moioli, Daniela Munafò, Anna Pelleri, Pietro Riva, Silvano Rubino, Vincenzo Scigliano, Umberto Sirtori, Giulia Tossici.

Cernusco Possibile

Daniele Restelli, Debora Comito, Giovanni Cervellera, Fabio Colombo, Pietro Abbate, Vilma Asperti, Anna Baldisserotto, Sofia Bonicalza, Giulia Bonini, Giorgio Cavalletti, Viviana Cintolesi, Roberto Codazzi, Alessandro Colombo, Antonio D'Agostino, Maurizio De Ponti, Milva Desimone, Tommaso Manzoni, Natalia Martinez Paulino, Paola Mondonico, Nicolò Navoni, Lorenzo Patrucco, Valeria Perego, Stefania Sgaramella, Giuseppina Vitanza.

Tutte le liste che sostengono Cassamagnaghi

Cassamagnaghi sindaco

Olivia Mabellini, Crescenzio Tufo, Camilla Recalcati, Giorgio Cordini, Beatricee Tagliafierro, Angelo Carlo Vavassori, Annalisa Gentile, Alice Bonalumi, Lorenzo Gaviraghi, Alice Mazzarolo, Laura Ponticello, Anna Teresa Tramacere, Alice Mazzolari, Olga Orifici, Paolo Natali, Marco Pasquale Calabrò, Rita Minoia, Dorsi Tancredi, Daniela Ritacco, Nadia Angelica Mistretta, Dina Annibelli, Valentina Brun, Dario Gagliardoni e Guido Giuseppe detto Pino.

Il Cernuschese

Claudia Cristina Brambilla, Antonio Bernasconi, Renato Pierluigi Araldi, Damiano Cantù, Giovanni Valzasina, Andrea Candi, Giorgio Bonalumi, Simona Cambiaghi, Ilaria Zambolin, Manuela Pombi, Antonio, Miedico, Angelo Zignani, Antonio Boccadamo, Massimo Faliselli, Anastasia Zignani, Alessandro Candi, Michele Lella, Alice Maria Ratti, Gabriele Serlini, Mattia Enea, Maria Pozzi, Assunta Bifronte, Maria Bambina Mantegazza e Mattia Sarino Raffaele.

Forza Italia

Liviana Vimercati, Marco Galimberti, Emanuela Pollastri, Giuseppe Porta, Elisabetta Ferrario, Vittorio Zitelli, Paola Vanelli, Graziano Pappi, Elisabetta Carla Riboli, Marco Donini, Angelo Tringali, Davide Frigerio, Roberto Cropelli, Tiziana Terni, Benedetta Balsamo, Antonella Indellicati, Salvatore Attanasio, Alisea Magni, Maurizio Rocca, Antonino Valenziano, Claudio Ruscica, Giuseppe Parrilla, Chiara Monti, Carlo Revolti.

Lega

Luca Cecchinato, Pasqualino Ratti detto Lino, Bruno Genesio, Paolo Rocchi, Adele Lucchini, Claudio Toson, Enzo Falzone, Katiuscia Bossi, Danilo Farina, Claudio Cogliati, Eva De Rose, Zaira Patrizia Costi, Michele Cesi, Luigi Zecca, Laura Rosa, Giuliano Torriani, Serena Ronzoni, Riccardo Mainardi, Giuseppina Loiacono, Davide Lombardi, Daniela Gastaldi, Andrea Crema, Alberto Maria Citossi e Martina Salasso.

Fratelli d'Italia

Giorgia Ronchi, Giacomo Paderno, Giuseppa Vaiarello, Rocco Becce, Vito Fabio Pizzonia, Fabiola Paola Foti, Giovanni Pavanello, Natalia Zaurievna Gvindjilia, Giorgio Fedeli, Gino Marzo, Solange Simona Lombardo, Augusto Vergani, Paola Diana Malossi, Carla Elena Melgrati, Andrea Michele Brizzola, Gian Pietro Maria Ferrari, Martina Mazzoccato, Davide Pavin, Marco Crippa, Massimo Breda, Leandro Castelli, Marco Sannà, Alessia Corsico e Raffaele Dell'Orto.

Tutte le liste che sostengono Zecchini

Sinistra per Cernusco

Anna Acampora, Fabio Cochis, Piera Bonfanti, Gianfranco Damiani, Jeanine Odette Michelle Carteau, Natale Fossati, Sofia Castaldo, Andrea Ferdinando Frabetti, Anna Maria Funicola, Dario Fumagalli, Raffaella Galli, Vincenzo Giovanni Galatioto Detto Enzo, Paola Maria Bianca Manzoni, Claudio Gennari, Matteo Gigliotti, Natale Minchillo Detto Tataj, Ivan Simone Marson, Paolo Norato ed Erminio Stocchetti.

La Città in Comune

Agnese Andreoni, Claudio Bianchi, Sara Cappelletti, Mario d’Avino, Cecilia Cisternino,Andrea Da Lio, Sara El Tarass, Giovanni Floris Detto Nanni, Claudia Galimberti, Tiziano Longoni, Giuseppina Rosaria Nava Detta Giusy, Pasquale Marchesano, Carmen Norato, Fiorenzo Marchini, Valentina Tedesco, Antonio Mazzola, Antonella Villa, Andrea Montrasi, Angelo Nolè e Michele Sabatino.

Tutte le liste che sostengono Marchetti

Vivere Cernusco

Chiara Beniamino Annamaria Caggiani Roberta Campanella Francesca Castelli Carla Daturi Morena Galbiati Mariangela Mariani Nadia Pezzoni Marta Sirtori Erica Spinelli Gabriella Stella Lorella Villa Mauro Aimi Stefano Baroni Mario Bassi Arnaldo Brusetti Ivan Buratto Luca Cancellara Andrea Canzi Marco Cavenago Giuseppe Crepaldi Daniele Fedeli Mario Pau Donato Scotti