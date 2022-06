Elezioni comunali Garbagnate Milanese 2022: candidati sindaci e liste

Saranno un migliaio in tutta Italia i comuni in cui, domenica 12 giugno 2022, si voterà per rinnovare i sindaci e i consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio due settimane più tardi, solo per i comuni superiori a 15 mila abitanti a patto che, al primo turno, nessun candidato sindaco sarà stato votato da più del 50 per cento degli elettori. Il 12 maggio si voterà però comunque in tutta Italia per i cinque referendum sulla giustizia ammessi dalla Corte costituzionale. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23.

A Garbagnate Milanese, comune di 26 mila abitanti dell'Alto Milanese, ci saranno tre candidati. Il centrodestra ripresenta Davide Barletta, leghista, sostenuto anche da tre liste civiche. Il Pd presenta invece Giuseppe Macrì, con tre liste civiche e il Movimento 5 Stelle. Il terzo candidato, con quattro liste civiche, è Vincenzo Soleo, che si presenta come candidato sindaco per la terza volta consecutiva.

Tutti i candidati e le liste alle elezioni comunali 2022 di Garbagnate Milanese

Davide Barletta

Giuseppe Macrì

Vincenzo Soleo

Tutte le liste che sostengono Davide Barletta

Lega

SIMONA MARIA TRAVAGLIATI nata a Bollate il 31.07.1972 LEONARDO ELIA nato a Cassano All’Jonio l’11.10.1945 LIDIA BARLETTA nata a Mesagne l’01.08.1961 GIUSEPPE MUSCIA nato a Niscemi il 24.09.1946 ANTONIO GIUSEPPE CAPUTO nato a Viggianello il 16.09.1960 FRANCO VAGHI nato a Milano l’01.10.1973 MARIA GIOVANNA BIONDI nata ad Antegnate il 27.10.1959 CINZIA BINI nata a Cesano Maderno il 10.11.1968 FRANCO SAPIA nato a Rho il 26.02.1968 MATTEO MERONI nato a Garbagnate Milanese il 07.05.2000 FILIPPO SEBASTIANO BETA NAPOLITANO detto BETA nato a Roma il 29.04.2002 DAVIDE CASTIGLIONI nato a Milano il 27.11.1987 CRISTINA SPERANZA nata a Bollate il 13.02.1992 LAURA BASILICO nata a Garbagnate Milanese il 13.08.1981 LUCA FARAGUNA nato a Bollate il 16.10.1975 STEFANO MALTAGLIATI nato a Saronno il 28.09.1988

Fratelli d'Italia

ALBERTO PIROLA nato a Milano l’01.02.1976 SILVESTRO MIRAGLIA RAINERI detto MIRAGLIA detto SILVIO nato a Regalbuto il 25.11.1958 ROSANNA SERRA nata a Bollate il 09.07.1968 MARCO FESTA nato a Saronno l’08.03.1976 SILVIA LINDA BELOTTI nata a Tradate il 23.05.1994 GABRIELE CAMPANA nato a Bollate il 09.09.1973 CARMELO CANGIAMILA nato a Caltavuturo il 16.02.1974 MAURIZIO TEODORO CANNISTRARO nato a Castelvetrano il 15.03.1972 LUCA CANOVA nato a Garbagnate Milanese l’01.02.1992 MELISSA DI NAPOLI detta MELISSA nata a Belluno il 03.01.1999 ANNALISA GOLIA nata a Garbagnate Milanese il 03.04.1982 CLAUDIO LIPARI nato a Milano il 25.01.1966 PATRIZIA NAGY detta PATTY nata a Napoli il 04.07.1980 SARA EDDA GRAZIA PASSARO nata a Milano il 02.07.1976 ANDREA TEMPRENDOLA nato a Garbagnate Milanese il 15.10.1993 MARCO ZANNIRATO nato a Bollate il 12.10.1970

Forza Italia

PRIMAVERA ABATE detta PRIMAVERA nata a Garbagnate Milanese il 28.06.1985 DOMENICO MICALIZZI detto MIMMO nato a Catanzaro il 18.01.1966 MARCO PELLEGATTA nato a Milano l’01.04.1966 GUIDO IANNONE nato a Centrache il 24.09.1945 ANGELO ANGELILLO nato a Bollate il 19.07.1971 TIZIANA BICOCCHI nata a Castrezzato l’01.07.1954 VALENTINA DI FAZIO nata a Bollate il 21.02.1983 GIANFRANCO GAGLIANO nato a Bollate il 04.11.1970 ROBERTO GALETTO nato a Solaro il 13.10.1970 MICHELA TERESA GALLO nata a Milano il 29.09.1968 ILARIA NICOLETTA MARZANO nata a Garbagnate Milanese il 23.08.1979 ISABELLA MOLTENI nata a Rho il 14.09.1973 ALESSANDRO NAVA nato a Busto Arsizio il 03.08.1975 ARMANDO RUSSO nato a Milano il 09.05.1950 ANTONIO SACCO nato a Miglierina il 09.08.1957

Barletta Sindaco

IVAN DAGA nato a Garbagnate Milanese l’01.02.1981 GIANLUCA BORGHESAN nato a Paderno Dugnano il 10.08.1965 DEBORA CAMPAGNA nata a Bollate il 15.05.1974 LUCIA D’ERRICO nata a Senago il 22.12.1968 NICOLA ALESSANDRO DI BELLA nato a Rho il 30.10.1974 CIRO DIOGUARDI nato a Mezzojuso il 28.01.1960 LUCA FARAVELLI nato a Rho il 13.11.1973 SIMONE FERRARIO nato a Milano il 28.01.1973 GIUSEPPINA ROSINA GATTI nata a Milano l’01.03.1959 FRANCESCO GIAMMELLA nato a Catania il 22.06.1959 MASSIMILIANO GRISORIO nato a Potenza il 16.08.1963 LOREDANA LOPETRONE nata a Garbagnate Milanese il 24.03.1978 PIERA MADÈ nata a Garbagnate Milanese il 27.01.1980 FRANCESCO MARIANO nato a Viterbo il 25.12.1983 LUCREZIA RENDA nata a Milano il 18.10.1978 GIOVANNA TATARANNO nata a Nocera Inferiore il 06.03.1984

Lista Bucci Centro Democratici Moderati

GIUSEPPE ABBONDANZA nato a Milano il 15.06.1964 GIORGIO ANDREANI nato a Milano il 29.10.1971 ENRICA MARIA GIULIA BALDUCCI nata a Milano il 29.10.1964 GIUSEPPE ANTONIO CANNISTRARO nato a Caltavuturo l’01.01.1961 ANNA RITA FRANCESCA nata a Benevento il 27.05.1969 MARIA FRANCESCA GALLI nata a Laterza il 13.11.1956 MANUEL FURLONE nato a Milano il 16.08.2002 LORENZO LOPES nato a Bollate il 16.11.2000 UMBERTO MANISCALCO nato a Milano il 14.09.1937 ACHILLE MARTUCCI nato a Bollate il 28.07.1971 NICOLÒ PALIO nato a Caltagirone il 23.09.1960 SILVANA RIGANTE nata a Bollate il 05.05.1975 ANGELINA SANTOPAOLO nata a Quarto il 16.03.1968 MATILDE SCALISE nata in Germania il 29.11.1970 MASSIMO VOLPI nato a Rho il 27.04.1962 ANNA ZUFOLO nata a Bollate il 14.05.2001

Libertas

MICHELA GELMINI nata a Breno il 04.11.1978 CLAUDIO CASCELLA nato a Casale Monferrato il 18.05.1988 MARIA DAGNELLO nata a Barletta il 28.12.1962 JOSE AUGUSTO MARTINEZ nato nella Repubblica Dominicana l’01.09.1972 LAURA ALBANESE nata a Garbagnate Milanese il 22.04.1994 FABIO MACIS nato a Monza il 15.07.1996 GIADA ESPOSITO nata a Garbagnate Milanese il 16.07.1995 DANIELE DE BENEDETTO nato a Milano il 27.09.1986 LIDIA de GIACOMO nata a Milano il 02.10.1974 ANTONIO LO CONTE nato ad Ariano Irpino il 25.03.1982 MASSIMILIANO EUROPA nato a Bollate il 07.07.1991

Tutte le liste che sostengono Giuseppe Macrì

Partito democratico

GIOVANNI DE ANGELIS nato a Bollate il 02.05.1979 MARA BONESI nata a Milano il 27.05.1974 GIANFRANCO PICERNO nato a Milano il 22.05.1959 VALERICA LACRAMIOARA BOGATU nata in Romania l’01.04.1972 ACHILLE ALESSANDRO CAFIERI nato a Milano il 17.08.1973 CALOGERO FERRARA nato a Partanna il 26.06.1949 AURORA GIORGIO nata a Rho il 21.02.2000 CARLO LUINETTI nato a Milano il 24.02.1964 MARUA MAHMOUD nata a Milano il 19.06.1986 CARLO MARAZZI nato a Milano il 12.07.1969 LUCIANO MERATI nato a Milano il 09.02.1953 JLENIA MINONNE nata a Milano il 13.07.1976 MARIA NISTICÒ nata a Catanzaro il 13.10.1960 ROBERTO RICCIARDI nato a Viggianello il 21.03.1966 ANNAMARIA SEBASTIANI nata a Bari il 10.06.1958 ATTILIO SILVESTRE nato ad Aidone il 19.06.1944

Movimento 5 Stelle

ANGELO FIORE nato a Giugliano in Campania il 16.02.1962 MAURIZIO ANGELO AGOLFI nato a Milano il 03.04.1962 DANILO FALSAPERLA nato a Vimercate il 30.11.1984 MATILDE BUONO nata a Bari il 26.12.1959 MARIA CELESTE CORSO nata a Savigliano il 16.09.1987 ROBERTO D’ANGELO nato a Milazzo l’08.02.1961 GABRIELE MAURO DOMINIDIATO nato a Rho il 13.08.1972 GIULIA DOSSO nata a Cremona il 07.03.1979 MATTEO GUTTADAURO nato a Rho l’08.09.1990 GENEROSA LANDRISCINA nata a Trani il 30.10.1967 NUNZIO PLAIA nato a Camporeale il 18.02.1955 MARIO ZECCHI nato a Saronno il 24.03.1958

Giuseppe Macrì sindaco per Garbagnate

DANIELA ALLODI nata a Milano il 30.09.1973 DAVIDE BANFI nato a Garbagnate Milanese il 16.11.2000 TIZIANO BUFFOLI nato a Varese il 21.12.1968 NICCOLÒ CARICOLA nato a Castellana Grotte l’11.08.1988 LUCA DI BICCARI nato a Rho il 14.07.1988 ALEXANDRE GRASSI nato a Garbagnate Milanese il 13.05.2002 ERNESTO GUERRINI nato a Cremona il 23.09.1953 GIOVAMBATTISTA LOBERTO nato a Lamezia Terme il 09.01.1992 SILVIA ANNA LUCIA LUDOVICO nata a Milano il 12.10.1974 ALBERTO CARLO MILANI nato a Milano il 31.05.1961 VIVIANA NICOLAZZO nata a Rho il 22.04.1991 SARA PARUTTO nata a Saronno il 13.08.1976

Civicamente

CHIARA CAFFINI nata a Saronno il 12.08.1975 MARCO VINCENZI nato a Saronno il 10.08.1980 ANTONIO BALISTRERI nato a Garbagnate Milanese il 04.09.1984 KRISTELL CAGNONI nata a Milano il 29.05.1975 DOMENICO GIROLAMO nato a Bollate il 27.06.1975 FEDERICO ISONNI nato a Garbagnate Milanese il 24.05.1999 CLAUDIO MERONI nato a Garbagnate Milanese il 27.08.1984 ANNALISA SORESINI nata a Garbagnate Milanese l’08.10.1991 ILENIA SORRENTINO RADICA nata a Garbagnate Milanese il 10.03.1993 LUCA PAOLO TONTODONATI nato a Milano il 19.01.1965 MAURIZIO ZAFFARONI nato a Milano il 02.05.1969 ALESSANDRO ZAMPERIOLI nato a Milano il 21.04.1965

Abc - Ambiente Beni comuni Cultura

ILARIA ROMANÒ nata a Garbagnate Milanese il 20.07.1994 ARIANNA BATTISTI nata a Rho il 15.08.1994 DENISE CERRONE nata a Milano il 27.09.1996 DARIO RICCARDO BONAVITA nato a Garbagnate Milanese il 18.01.1998 VITO GIUSEPPE CAPONETTO detto GIÒ nato a Regalbuto il 02.02.1959 ROSA ENINI nata a Milano il 12.01.1965 PATRIZIA FARINAZZO nata a Veronella il 29.10.1952 MATTEA LAPICCIRELLA nata a San Giovanni Rotondo il 21.09.1953 PATRIZIA MARIA MAZZOLA nata a Garbagnate Milanese il 30.01.1964 SALVATORE MIRANTE nato a San Severina il 21.06.1954 MATTIA RIGIROLI nato a Garbagnate Milanese il 07.06.1997 ROBERTO ZORZIN nato a Bollate il 22.06.1966

Tutte le liste che sostengono Vincenzo Soleo