Le elezioni a Magenta: i candidati sindaci e le liste

Saranno un migliaio in tutta Italia i comuni in cui, domenica 12 giugno 2022, si voterà per rinnovare i sindaci e i consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio due settimane più tardi, solo per i comuni superiori a 15 mila abitanti a patto che, al primo turno, nessun candidato sindaco sarà stato votato da più del 50 per cento degli elettori. Il 12 maggio si voterà però comunque in tutta Italia per i cinque referendum sulla giustizia ammessi dalla Corte costituzionale. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23.

Sono 22 i comuni al voto nella città metropolitana di Milano, tra cui Magenta, città in cui gli scontri interni al centrodestra hanno sbarrato la strada per il secondo (eventuale) mandato della sindaca uscente Chiara Calati: il candidato della coalizione sarà invece Luca Del Gobbo, centrista attualmente consigliere regionale (si dimetterà se sarà eletto). Non ci sarà però, a sostenerlo, una lista specifica della sua estrazione politica. Le liste in particolare sono quelle della Lega, di Fratelli d'Italia, di Forza Italia e della Lista Del Gobbo 'Sindaco di tutti'.

Il centrosinistra risponde con Enzo Salvaggio e tre liste in suo sostegno: Partito democratico, Magenta Percorsi e Uniti per Magenta. Fuori dagli schieramenti, Silvia Minardi con quattro liste: Progetto Magenta, Next Magenta, Viviamo Magenta e Magenta in Salute. Infine gli outsider: Francesco Anile, candidato sindaco per Rifondazione comunista, e Munib Ashfaq con La Nuova Italia, partito nato in seguito allo scontro con il comune di Magenta che, a partire dal 2018, ha negato la destinazione di un'area cittadina per la preghiera settimanale della comunità islamica.