Le elezioni a Melegnano: i candidati sindaci e le liste

Nonostante la spaccatura nella maggioranza, il sindaco uscente di Melegnano Rodolfo Bertoli tenta la riconferma. Non avrà più il Partito democratico nella sua coalizione ma soltanto due liste civiche: Rinascimento melegnanese e Progetto Melegnano. Il Pd, insieme al Movimento 5 Stelle, Sinistra per Melegnano e Insieme cambiamo, presenta Marina Baudi, medico di base molto attiva nell'associazionismo cittadino. Completa il panorama l'ex sindaco Vito Bellomo, già primo cittadino dal 2007 al 2017, con il centrodestra: sarà sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Melegnano Lab.

Saranno un migliaio in tutta Italia i comuni in cui, domenica 12 giugno 2022, si voterà per rinnovare i sindaci e i consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio due settimane più tardi, solo per i comuni superiori a 15 mila abitanti a patto che, al primo turno, nessun candidato sindaco sarà stato votato da più del 50 per cento degli elettori. Il 12 maggio si voterà però comunque in tutta Italia per i cinque referendum sulla giustizia ammessi dalla Corte costituzionale. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23.