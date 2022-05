Elezioni comunali Melzo 2022: candidati sindaci e liste

Saranno un migliaio in tutta Italia i comuni in cui, domenica 12 giugno 2022, si voterà per rinnovare i sindaci e i consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio due settimane più tardi, solo per i comuni superiori a 15 mila abitanti a patto che, al primo turno, nessun candidato sindaco sarà stato votato da più del 50 per cento degli elettori. Il 12 maggio si voterà però comunque in tutta Italia per i cinque referendum sulla giustizia ammessi dalla Corte costituzionale. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23.

Sono 22 i comuni al voto nella città metropolitana di Milano, tra cui Melzo, dove nel 2017 aveva vinto la coalizione di liste civiche guidate da Antonio Fusé. Il primo cittadino uscente si ricandida puntando al secondo mandato, appoggiato da quattro liste: Progetto per Melzo, Futuro per Melzo, Fusé Sindaco e Insieme per Melzo. Il centrodestra candida Franco Guzzetti a sindaco. Le liste sono cinque: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi con l'Italia e Melzo si rigenera. Il centrosinistra candida invece Rocco Martelli, con il Pd, la Lista Martelli e Melzo 4.0. Infine Federica Casalino è la candidata a sindaco per il Movimento 5 Stelle e Melzo Sostenibile.

Tutti i candidati e le liste alle elezioni comunali 2022 di Melzo

Candidato sindaco Antonio Fusé

Candidato sindaco Franco Guzzetti

Candidato sindaco Rocco Martelli

Candidata sindaca Federica Casalino

Tutte le liste che sostengono Antonio Fusé

Progetto per Melzo

Francesco ferrari, Franco Tornaghi, Maurizio Bai, Ernesto Bargigia, Sara Cannizzo, Franca Conti, Gaia Cremaschini, Massimo Del Signore, Alberto Ferrari Bravo, Isabella Marchese, Riccardo Meloni, Francesca Moratti, Fabio Peroni Gatti, Liliana Ricciardelli, Claudio Vailati

Futuro per Melzo

Silvia Bombelli, Samuele Ferrarese, Federico Brambilla, Lino Cianfrone, Martina D'Angelo, Antonio Di Fine, Doriano Finardi, Salvatore Gambino, Marisa Gariboldi, Flori Karriqi, Lino Ladini, Fabio Magarelli, Rita Paini, Angela Salvioni, Giovanni Samannà

Fusé Sindaco

Roberto Fabbri, Emidio De Cunto, Giuseppe Alchieri, Alberto Angelini, Arrifo Barbieri, Ivan Bragaglio, Marisa Colombo, Diego Gervasoni, Ivo Invernizzi, Raffaella Pizzo, Eugenia Rinaldi, Danilo Trenta, Ezio Vicardi, Donatella Villa, Cristina Zanonzelli

Insieme per Melzo

Valentina Francapi, Marco Comaschi, Dario Bergamaschi, Mario Bertocchi, Luciana Bignami, Manuel Conti, Stefano De Marchi, Mariarosa Donati, Flaviano Forloni, Aldo Luppino, Silvia Meazza, Roberto Melrlo, Federico Moizo, Nadia Noris, Antonio Zagheni

Tutte le liste che sostengono Franco Guzzetti

Fratelli d'Italia

Sofia Mora - Roberto Perticone - Glenda Barella - Luca Beretta - Edoardo Bernabovi - Mirella Leo - Alfredo Lotto - Claudio Rolando Masè - Raffaella Miotto - Daniele Reale - Alberto Rinaldi - Jenni Palokai - Fabio Salvatori - Fabio Stroppa

Forza Italia

Laura Maria Brusamolino - Enrico Danesi - Vincenza Elbi - Giuseppa Emmolo - Adriano Frigatti - Piero Giuliani - Federica Maria Micelotta Camerlengo - Giuseppe Puglia - Giuseppe Ruscica - Maria Vannulli - Santo Zumbino - Carolina Maria Sofia Magenes

Lega

Mauro Andreoni - Marco Baggi - Riccardo Mangiarotti Manara - Martina Emisfero - Nicole Pignarca - Giampiero Re - Rita Brambilla - Roberto Milito - Gianni Scotti - Dorina Emilia Cantù - Sergio Toschi - Pierina Corradi - Veronica Iannantuono

Noi con l'Italia

Nicolas Gallizzi - Aldo Pescatore - Angelo Mariano - Maria Caneparo - Stefano De Cesare - Giovanni Rigano - Fabiola Colma - Elisabetta Renzulli - Alessandra Enrica Blanc - Diana Fraschini - Emanuela Rametta - Barbara Scarfò - Julia Concepcion Lopez Hernandez - Enrico Salzano - Daniele Imeri - Marco Zecca

Melzo si rigenera

Luca Mosconi - Maurizio Toni Arcidiacona - Rosario Arcoraci - Luigi Antonio Beccaria - Elena BenedettI Vallenari - Simona Gavezzotti - Ernesto Madeo - Dafne Mora - Pasquale Ometo - Lucia Postiglione - Gianluca Pozzi - Basilio Prestileo - Daniela Sinigaglia - Gabriele Villa - Giorgio Sommariva - Giuliana Grati

Tutte le liste che sostengono Rocco Martelli

Pd

Matteo Brambilla - Veronica Pinuccia Banfi - Cesare Benazzi - Valentina Bondi - Fabio Vailati - Antonella Corradi - Attilio Riolo - Valentina Bianchessi - Nicola Maucione - Paola Merlo - Diego Canaletti - Pasquale Lino Di Bari - Sonia Galli - Antonella Cattaneo - Monica Betzabeth Caicedo - Ana Isabel Perez Munoz

Lista Martelli

Enrico Melzi - Carmela Napoletano - Giorgio Pizzuti - Annamaria De Paola - Valentina Mafficini - Gianluigi Galbiati - Sara Hamid - Luca Calanni - Cristian Brighenti - Francesca Bellisario - Nicoletta Manenti - Laura Mucchetti - Antonella Viafora - Marianna Linda Cuscela

Melzo 4.0

Ilaria Pasta - Antonio Massimo Baldassarre - Tatiana Tritone - Luca Luigi Albini - Elisa Federica Viozzi - Ciro Cerretelli - Grazia Stefania Canaletti - Alessandro Belloli - Giovanna Mangione - Altomonte Alfredo Porcelli - Lucia Albini - Claudio Crisi - Martino Marcandalli

Tutte le liste che sostengono Federica Casalino

Movimento 5 Stelle

Carmelo Ceccio - Antonino Miragliotta - Lina Paola Brusamolino - Tiziano Brambati - Stefano Palilla - Donatella Baldelli - Nicola Abatangelo - Domenico Cialdella - Carmen Flora Maria Bragalini - Francesco Longordo - Mario Gravier - Monica Pegoraro - Gaetano Francese - Francesco Palmigiano - Ilaria Troiano

Melzo Sostenibile

Marco Alessandro Grilli - Daniela Cusumano - Marta Bettinelli - Bruno Offredi - Natalia Bisogni - Sebastiana Amante - Silvio Dossi - Morena Di Michele - Gaia Pozzi - Maurizio Savioli - Giuliana Pascale - Ileana Gaia Defendi - Angelo Ferrante - Eugenio Longordo - Gian Luca Di Benedetto