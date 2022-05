Le elezioni a San Donato Milanese: i candidati sindaci e le liste

Saranno un migliaio in tutta Italia i comuni in cui, domenica 12 giugno 2022, si voterà per rinnovare i sindaci e i consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio due settimane più tardi, solo per i comuni superiori a 15 mila abitanti a patto che, al primo turno, nessun candidato sindaco sarà stato votato da più del 50 per cento degli elettori. Il 12 maggio si voterà però comunque in tutta Italia per i cinque referendum sulla giustizia ammessi dalla Corte costituzionale. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23.

Sono 22 i comuni al voto nella città metropolitana di Milano, tra cui San Donato Milanese, 30 mila abitanti nell'hinterland sud-est della metropoli. Il sindaco uscente, Andrea Checchi, di centrosinistra, è stato eletto nel 2012 e termina dunque il suo secondo mandato. "Non sono stati anni facili, in particolare gli ultimi tre, soprattutto se si pensa alla pandemia dovuta al covid e tutto quello che questo ha comportato per ciascuno di noi: lutti, sofferenze, precarietà, incertezze, ma ancora più semplicemente la possibilità di non poter contare su di un sorriso, di un abbraccio di un amico o di un'amica che incontravo per strada, la difficoltà a dover dire parole di conforto e di sollievo alle persone più in difficoltà", ha scritto Checchi sulla sua pagina Facebook in uno dei post dedicati ai dieci anni da sindaco.

I candidati a sindaco e le liste

I due principali sfidanti sono senza sorprese. Per il centrosinistra, nel segno della continuità, affronterà le urne il vice sindaco uscente Gianfranco Ginelli, esponente del Partito democratico. La coalizione contiene comunque delle novità. Sulla scheda elettorale, a fianco di Ginelli, compariranno sei simboli: Partito democratico, Azione, Europa Verde, Sinistra Italiana, La Civica (erede di Noi per la Città) e Insieme per San Donato.

Per il centrodestra il candidato sindaco è Guido Massera, storico esponente di Fratelli d'Italia (ex An) a San Donato. Tenterà il colpo, dopo dieci anni di opposizione, con quattro liste: Fdi, Lega, Moderati-Forza Italia e Green Land.

Due liste sostengono invece l'imprenditore 'civico' Francesco Squeri: SandoLab e San Donato Futura.