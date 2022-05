Elezioni comunali Senago 2022: candidati sindaci e liste

Sono un migliaio in tutta Italia i comuni in cui, domenica 12 giugno 2022, si voterà per rinnovare i sindaci e i consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio due settimane più tardi, solo per i comuni superiori a 15 mila abitanti a patto che, al primo turno, nessun candidato sindaco sarà stato votato da più del 50 per cento degli elettori. Il 12 maggio si voterà però comunque in tutta Italia per i cinque referendum sulla giustizia ammessi dalla Corte costituzionale. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23.

Nella città metropolitana di Milano, i comuni al voto sono 22. Tra questi, 11 hanno più di 15 mila abitanti e quindi potrebbero andare al ballottaggio. C'è anche Senago, comune del nord Milano di cui è sindaca, dal 2017, Magda Beretta, leghista, che si ricandida con la coalizione di centrodestra. Le si contrappe un secondo candidato sindaco, Giuseppe Sofo per il centrosinistra.

Tutti i candidati e le liste alle elezioni comunali 2022 di Senago

Candidato sindaco Magda Beretta

Candidato sindaco Giuseppe Sofo

Tutte le liste che sostengono Antonio Fusé

Lega

Luca GERARDINI Morena BERTON Luca BIASOTTO Sara CAPUANO Gianluca MAGNI Valerio MANTOVANI Federica MANZULLI Bruno NAVA Riccardo Saverio PECCHIA Salvatore PEPI Lorena PIREDDA Alessio RIVA Marco Raffaele RUBEO Luca SCOGNAMIGLIO detto Scogna Cristina SIMONCELLI Concetta TIMPANARO

Fratelli d'Italia

Alessandro ANGELASTRI Alessandro ANNIVERNO detto Anni Rosa CIRCOLONE Daniele DI CARLO Enzo DI GENNARO Giovanni DIMITA detto Gattuso Alberto EUSEBIO detto Uzi Alessandro GHERBIN Speranza MELILLO Katia MUCATELLA Ornella Cleofe SOLDO Claudio STELLA Giorgio ZAMPIERI

Uniti per Senago

Stefania RUSSO Cosima NUNCIBELLO Annamaria RECINIELLO Marco ROSATI Antonino TUTONE Roberto RIMMAUDO Maurizio ZAFFINO Roberto Lorenzo CRIPPA Gianfranco PEPE Michele SPINELLI Ilaria BIASOTTO

Forza Italia

Mario MILANI Sandro MASALA Marco CHIESA Lorena URIBON Francesca DELOGU Davide COCUCCI Monica INVERSI Cristopher DI MARZO Chiara GIORDANO Davide BELLETTATO Marina BARZAGHI

Beretta Sindaco

Alessandro BRAZZOLI Irene GIOIA Francesco MANCUSI Cinzia GROSSI Ornella LAVADINI Monica VISMARA Milena MAGNANI Marco AGUZZI Antonio PALUMBO Tania SALAMONE Saverio CUCINOTTA Massimo Giorgio FUSI Anna Maria NASUTO Marco RIPAMONTI Davide FURIATO Fernando Antonio CISLAGHI

Tutte le liste che sostengono Giuseppe Sofo

Partito democratico

Piero AMIGHETTI Erika BARESI Ilaria Paola CRIPPA Enrichetta DAL BIANCO Daniele D’ANNA Sara DE FELICE Pasqualino DOMINELLI Rocco LUCENTE Klodjan META Luigi MURACÀ Nicolò OSTUNI Loris PELUCCHI Sonia TAGLIOLI Morena Milena TARTAGNI Paola VIGANÒ Giovanna ZAVATTI

Sofo Sindaco

Roberta Enrica NAVA Davide Giuseppe BERGAMI Patrizia AMOROSO in VESPO Andrea Maria ARESTI Piero Ambrogio BALZAROTTI Edoardo BIANCHI Ludovico CAVALLARI Enrico CHIESA Mauro MALANCHINI Lorena MAZZALI Martina Francesca MINUZZO Roberto NOVENTA Daniele POZZI Maria Isabella POZZI Mara RIMOLDI Domenico RADAELLI

Rinnoviamo Senago

Maria INTERDONATO Antonio VACCARO Giovanni CORTESE Celeste MARANGON Paolo CASTIGLIONI Annalisa MASTRONARDI Marco CAPUANO Valentina MADDALONI Silvio MANFRIN Maria TUMINIELLO Elio GENIALA Luciano REGA Giuseppe BONETTO Fausto FALLARINO

Senago Sicura

Francesca FAVA Luca CATTANEO Jenni DE GIGLIO Stefano CERATI Valentina DE VITO Daniel BIANCU Lisa BOZZATO Jenny BATTAGLIA Claudio SACCANI Isabella PIETRICOLA Irene BARIONI Davide PIVA Francesca CESATI Andrea ZAVAGLIA