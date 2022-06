Elezioni comunali Sesto San Giovanni 2022: i candidati sindaci e le liste

Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni da cinque anni ed esponente della Lega, tenta la riconferma nella città un tempo soprannominata "Stalingrado italiana". Città operaia, dal 1870 governata dalla sinistra, escluso il periodo fascista e gli ultimi cinque anni, Sesto è il secondo comune più popoloso della città metropolitana di Milano e il settimo della Lombardia, con quasi 80 mila residenti, ma conta di avvicinarsi a 100 mila abitanti con le trasformazioni urbanistiche in atto e quelle programmate, la più importante delle quali è la riqualificazione dell'area Falck, che diventerà anche "cittadella della salute".

Il 12 giugno 2022, dalle 7 alle 23, si voterà anche a Sesto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, con eventuale turno di ballottaggio due settimane più tardi. La competizione elettorale si annuncia combattuta. Il sindaco uscente Di Stefano, eletto come esponente di Forza Italia e poi passato alla Lega, se la vedrà anzitutto con Michele Foggetta, che ha vinto le primarie di centrosinistra. Foggetta proviene dai partiti di sinistra (ora è di Sinistra Italiana) e, nella sua coalizione, c'è anche il Movimento 5 Stelle. Una scelta che ha portato Azione, il partito di Carlo Calenda, a presentare un terzo candidato sindaco, Massimiliano Rosignoli, con la lista Sesto Liberale e Democratica (tra i candidati Michele Usuelli, consigliere regionale in carica per +Europa/Radicali).

Nell'alveo del centrosinistra si presenta anche Paolo Vino con i Popolari x Sesto e i Giovani Sestesi. Si candidano a sindaci anche Eleonora Tepesta per Italexit, il movimento di Gianluigi Paragone, e Silvio La Corte per la Coalizione della sinistra, che riunisce persone e partiti di sinistra radicale.

Tutti i candidati e le liste alle elezioni comunali 2022 di Sesto San Giovanni

Roberto Di Stefano

Michele Foggetta

Massimiliano Rosignoli

Paolo Vino

Silvio La Corte

Eleonora Tempesta

Tutti i candidati delle liste in sostegno a Di Stefano

Lega

Claudio D’Amico, Alessandra Magro, Rossano Sergio Pasquinelli, Rosaria Scarangella, Maria Giuditta Cassano, Pier Francesco Galli, Luca Ambrogio Giudice, Massimo Menotti, Michele Minutili, Luca Nisco, Valter Oliva, Nicoletta Pini, Francesca Rignanese, Marco Sgura, Fabio Giancarlo Broggini, Matteo Caseri, Caterina Lo Presti, Riccardo Mainardi, Domenico Luigi Massimo Marascio, Barbara Marzano, Giuseppe Provinzano, Salvatore Romano, Martina Sasanelli, Alfonsina Giuseppina Tornatora.

Fratelli d'Italia

Antonio Lamiranda, Mosè Walter Bonomelli, Fabrizio Anile, Enrico Asiaghi, Giuseppe Barbaro, Antonio Bisogno, Giuseppe Brasacchio, Diego Calzolari, Alberto Costantini, Gianna Di Santo, Ciro de Lilla, Rita Filippelli, Paola Improta, Rocco Lamberti, Alessio Libera, Rady Rasha, Giovanni Magliano, Stefania Pintonato, Monica Ramaroli, Elena Ribotta, Franca Romano, Francesco Russo, Pietro Turolla, Aldo Verrastro.

Forza Italia

Giovanni Fiorino, Vittoria Rosa, Marco Francesco Luigi Cozza, Massimo Aceti, Daniele Barelli, Nadia Bonisolo, Miriam Grazia Bonsignore, Nicoletta Paola Carriero, Andrea Castelli, Emanuela Vincenza Cirillo, Daniel Agostino Corvaia, Giulia Cupido, Stefania Annarita D’Attoli, Francesco De Micco, Viviana Faverzani, Jacopo Fellegara, Raffaella Lamastra, Rocco Marrocco, Giovanni Massante, Roberto Massante, Nicol Mulè, Andrea Salvatore, Samanta Tassone, Diego Vettori.

Di Stefano Sindaco

Vincenzo Ricupero, Alessandra Aiosa, Davide Coccetti, Roberta Pizzochera, Federico Pogliaghi, Tullio Attanasio, Gabriele Ghezzi, Sergio Valsecchi, Gianmaria Paolo Vincelli, Susanna Bargna, Roberto Bonato, Roberto Calini, Addolorata Colella, Felice Franco De Meo, Rossella Maria Dell’Oca, Marcella Enrica Delvecchio, Maurizio Garoglio, Giuseppe Raffaele Marengo, Marco Montrasio, Luisa Madalena Padovani, Maria Valerio, Anna Moira Volpi, Pio Graziano Dilorenzo, Gianluca Nigro.

Amiamo Sesto

Marco Lanzoni, Mario Molteni, Emilio Francesco Carpani, Gaetano Petruzzi, Christian Michele Vocca, Elisabetta Vismara, Stefano Banfi, Maria Rosaria Virginia Lieto, Daniela Fergosti, Franco Tempesta, Vincenzo Scibona, Rita Giampieri, Francesca Brucoli, Rossella Santovito, Gianluigi Romagnuolo, Giuseppe Maniglia, Carlo Casiraghi, Guglielmo Tonoli, Michele D’Ercole, Stefano Bulgarello, Felicita Quattrone, Eleonora Agnese Manfredi, Umberto Fiorita, Elena Flora Vicario.

Tutti i candidati delle liste in sostegno a Foggetta

Partito Democratico

Pastorino Loredana Lucia, Leo Umberto Antonio, Barbanti Silvia Graziella, Bruno Alberto Angelo Alfredo, Berardi Giulia, Cagliani Felice Stefano, Bovolenta Monica Angelita, Garotta Luca, Gabbioneta Silvia Maria, Gatti Ernesto Guido, Milazzo Irene, Maderloni Yuri Giovanni Federico, Molteni Ottavia Eletta, Maffezzoli Andrea, Piccioni Leonarda Clara, Parachini Cesare, Rizzi Sara Elisabetta, Recchimuzzi Nunzio, Spinolo Giulia Monica Maria Luisa, Ricci Cristiano, Trunfio Grazia, Sala Fabio Alberto Sergio, Zaccarini Monica, Torraco Luigi detto Gino.

Movimento 5 Stelle

Daniele Tromboni, Raffaella Polverino, Loris Galante, Silvia Lauro, Domenico Di Cristo, Anna Moccaldi, Angelo Testa, Rosa Strazzeri, Enzo Paoletti, Rosaria Giamundo, Filippo Poerio, Felicetta Minichini, Emanuel Pollara, Pietro D’Avolio, Beatrice Beghelli, Salvatore Miranda, Salvatrice Bertolone, Arselio Sbardella.

Europa Verde Sinistra Italiana

Monica Simbari, Angelo Gerosa, Mariagrazia Guerrisi, Orazio La Corte, Alessandro Borzì, Anna Raffaella Ciccarese, Stefano Coccetti, Renato Colli, Marco Corradini, Marie Christine Cuby, De Biasi Alessio, Luca Umberto Ducceschi, Simonetta Frigerio, Christian Kurt Gerdes, Loris Roberto Gorlaghetti, Letizia Ledda, Enzo Nova, Patrizia Elsa Orzieri, Mario Piromallo, Luisa Sudati, Olga Luisa Talamucci, Dario Trianti, Gabriele Vailati, Antonio Zaza.

Foggetta Sindaco

Soad Hamdy, Federico Di Lucchio, Sabrina Schiavo, Sergio Cogliati, Nives Bazza, Stefania Cinzia Cavasassi, Nadia Virginia Cremascoli, Giorgio Donegani, Anita Fabbro, Giorgio Floridi, Donatella Guidotti, Carlo Gullà, Francesco Manlio La Rosa, Davide Lamanna, Renzo Pierluigi Lissoni, Patrizia Nisi, Paola Peri, Stefano Simone Pintor, Sara Elisabetta Proietti, Michele Segoloni, Wafà Soufan, Lucia Teormino, Angelo Torriani, Yusleidy Verdura.

Città in Comune

Mari Pagani, Samuele Romagnoli, Ida Spalla, Davide Balestra, Mariela Valota, Stefano Rivolta, Roberta Scurria, Andrea Nossa, Cinzia Bolognesi, Giuseppe Borroni, Alberto Bortoluzzi, Massimo Bruccolieri, Elisabetta Chinelli, Gemma di Marino, Silvana Ganci, Elisa Gatti, Davide Greghi, Gianluca Guzzi, Silvia Lissoni, Rosaria Maltese, Osvaldo Milesi, Alessandro Pavesi, Laura Quattrocchi, Lucia Tubaro.

Tutti i candidati delle liste in sostegno a Rosignoli

Sesto Liberale e Democratica

Giovanni Gruppo, Rosanna Cavazzana, Mario Bochicchio, Monica Caccavale, Rosario Papalia, Silvia De Santis, Francesco Coluzzi, Mariapia Martines, Massimiliano Baldi, Valentina Spinelli, Loris Mazzoleni, Alessandra Brasca, Roberto De Santis, Maria Grazia Svaluto, Enrico Rocchi, Alessandro Bellina, Roberto Piscitelli, Emanuela Manciati, Alessandro Piscitello, Flavio Gastoldi, Alberto Ferrini, Susanna Franco, Maurizio Riva, Michele Usuelli.

Tutti i candidati delle liste in sostegno a Vino

Lista Popolare x Vino

Massimo Catania, Rodolfo Aloisio, Floresha Arapi, Giada Capolla, Luigi Luciano Ciavarella, Silvia Cicirella, Domenico Salvatore Conti, Antonella Defilippis, Simona Falconeri, Demetrio Furiati, Simona Godio, Mariangela Lo Nardo, Fatos Mehalla, Barbara Raffa, Giuseppe Gian Mario Ronchi, Giuseppe Nicola Santo, Martina Saponara, Antonio Tito Steduto, Luca Francesco Trisoglio, Mariagrazia Tusino.

Giovani Sestesi

Antonio Saponara, Viola Aloisio, Giuseppe Boscolo, Ruth Campanini, Elisa Capolla, Clara D'Ambrosio, Francesco Dario, Maria Chiara Defilippis, Monica Festa, Davide Finotti, Alessia Furiati, Donato Loconte, Barbara Macchi, Mario Magnocavallo, Alberto Maligno, Daniela Mancini, Maurizio Mazza, Giorgia Melana, Alberto Monti, Fulvia Radini Tedeschi, Giorgio Valleris, Anna Rita Veneziano, Katiuscia Vitiello, Marco Volpi.

Tutti i candidati delle liste in sostegno a La Corte

Coalizione della sinistra

Marco Albè, Laura Bassanetti, Giovanna Benites, Ilaria Bollini, Luca Brivio, Francesco Cacioppo, Bruno Colussi, Giuseppe De Salvo, Patrizia Destro, Giacomo Feltrin, Alberto Galante, Iolanda Guardi, Laura Incantalupo, Ivana Kerecki, Riccardo Pennati, Cristina Renna, Davide Renoffio, Nadia Rosa, Luigia Versolatti, Fabrizio Zanellato, Giulio Zanotto.

Tutti i candidati delle liste in sostegno a Tempesta

Italexit

Sergio Bramini, Andrea Volpato, Camillo Erba, Claudio Cazzago, Anna Tempesta, Federica Signore, Natalia Grieco, Maria Di Martino, Damiano Santimone, Dario Pinna, Massimo Antonicelli, Stefano Fontana, Rossitza Gueorguieva Toneva, Nicoletta Pugliese, Claudia Cavalli, Pasquale Volonnino, Dario Sproccati, Luisella Bramini, Giacomo Santimone, Valentina Metta, Simone Naldi, Sara Laurino, PAtrizia Costa, Giulia Laurino.