Elezioni comunali Vimodrone 2022: candidati sindaco e liste

Sono un migliaio in tutta Italia i comuni in cui, domenica 12 giugno 2022, si voterà per rinnovare i sindaci e i consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio due settimane più tardi, solo per i comuni superiori a 15 mila abitanti a patto che, al primo turno, nessun candidato sindaco sarà stato votato da più del 50 per cento degli elettori. Il 12 maggio si voterà però comunque in tutta Italia per i cinque referendum sulla giustizia ammessi dalla Corte costituzionale. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23.

Nella città metropolitana di Milano, i comuni al voto sono 22. Tra questi, 11 hanno più di 15 mila abitanti e quindi potrebbero andare al ballottaggio. C'è anche Vimodrone, comune del nord-est di Milano. Qui, i candidati a sindaco sono il primo cittadino uscente Dario Veneroni per il centrosinistra (appoggiato anche dal Pd nella lista Vimodrone sei tu, ma l'unico simbolo di partito è quello del Movimento 5 Stelle), Walter Devetak per il centrodestra, Aurora Impiombato per una coalizione civica (lei è esponente di Italia Viva) e Silvio Sanfilippo per Italexit di Gianluigi Paragone.

Tutti i candidati e le liste alle elezioni comunali 2022 di Vimodrone

Candidato sindaco Dario Veneroni

Candidato sindaco Walter Devetak

Candidata sindaca Aurora Impiombato

Candidato sindaco Silvio Sanfilippo

Tutte le liste che sostengono Dario Veneroni

Vimodrone sei tu

Andrea Citterio, Osvalda Zanaboni, Renato Bernini, Vanna Cortivato, Francesco De Bartolomeo, Michela Natale, Mattia Manduzio, Stefania Maroso, Alessandro Martellotta, Tiziana Signorini, Mario Palermo, Nadia Rossi, Mattia Peduzzi, Sara Todeschini, Antonio Quaranta, Marco Russo.

Vimodrone Futura

Albertini marco Egidio, Baglivi Teresa Maria, Beltrame Nadia, Benedetti Dario, De Matteis Sara, Dipalma, Nicolò Francesco, Ferretti Michael Massimo, Gallarotti Paola, Gregoli Enzo savino, Mancini Fausto, Melloni Domitilla, Negri Monica, Recco Federico, Renzi Oriella, Rivaroli Iames, Stabile Maria Rita

Movimento 5 Stelle

Brondoni Silvana, Carioni Tiziano, Colò Vittorio Aldo, Conte Giuseppe, Corrà Claudio, Costantini Walter, Garau Silvana, Lodovico Maria Carmela, Petriccioli Alessandra, Redavati Ambrogio, Restelli Alberto, Schiariti Orsola

Il Ponte

Vannucchi Anna Maria, Beninati Rosa Maria, Romano Francesco, Perego Piero, Bernardi Nicolò Marco, Crotti Domenico, Gatti Monica Arianna, Musi Augusto, Pari Mara, Ronchesi Cristiana, Roveda Federico, Todeschini Claudio

Tutte le liste che sostengono Walter Devetak

Lega - Forza Italia

Colombo Federica, Manetto Lorenzo, Valenzano Lucia Anna, Gasperini Giuseppe, Catanzaro Floriana, Ingrosso Perenzo, Losciale Lucia, Turchiarulo Cosimo, Varisco Annalisa, Clerici Giancarlo, De Bonis Irene, Maddinelli Roberto, Cagnazzi Teresa

Fratelli d'Italia

Conte Sabrina, Mangiameli Rosanna, Maiorana Sabina, De Maria Patrizia, Panigada Ambra, Simone Marzia, Allegranza Fabio Carlo Brando, Magliano Gioacchino, Foti Mirella, Benedetti Roberto, Bonato Gian Piero Rinaldo, Trasi Tiziana Maria, Esposito Flavio

Tutte le liste che sostengono Aurora Impiombato

Progettto Vimodrone

Pierluigi Fusetti, Viviana Cipolla, Domenico Arnone, Marcella D'Agnese, Ivano Cerati, Patrizia Ferrari, Nicola Cozzoli, Flavia Dolcini, Salvatore Di Cugno, Valentina Leuci, Amedeo Franchini, Cinzia Mazza, Raffaele Iovino, Ines Tarascio, Franco Ingangaro.

Cambiamo insieme

Massimo Pagano, Piero Monticelli, Andrea Levati, Paola Conti, Roberto Angeleri, Angela Cucuglielli, Ettore Brambilla, Rosa Funiciello, Massimo Cafarda, Marisa Santacroce, Florian Celinku, Maria Rosaria Sellante, Felice Frisone, Rudina Tarami, Cosimo Mezzi, Carmine Suanno.

Tutte le liste che sostengono Silvio Sanfilippo

Italexit

Parenza Lindo Giuseppe, Innocente Francesco, Serra Stefano, Sauta Croce Sebastiano, Fucilli Lucia, Innocente Alessandro, Diago Elena, Cagnoni Paolo, Gazzolo Muti Alberto, Cagnoni Francesco, Curridori Simone, Metta Valentina