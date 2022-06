Elezioni comunali a San Donato Milanese 2022: chi è il sindaco

Domenica 26 giugno si è votato a San Donato Milanese per il ballottaggio delle elezioni comunali del 2022. Il vice sindaco uscente Gianfranco Ginelli, del Pd, candidato del centrosinistra, al primo turno del 12 giugno aveva conquistato il 37,19% dei voti (4.619), contro il 33% (4.098) dell'outsider civico Francesco Squeri, 'relegando' al terzo posto il candidato di centrodestra Guido Massera, esponente di Fdi, con il 29,81% (3.703).

Le due settimane tra il primo turno e il ballottaggio sono state piuttosto 'infuocate'. Squeri è stato accusato di avere un accordo 'in tasca' col centrodestra, sia perché il fratello Luca è deputato di Forza Italia, sia perché Massera ha scritto pubblicamente che avrebbe votato per Squeri. Ma il candidato civico ha respinto unità di visione politica con Massera e ha ricordato che non vi è stato un apparentamento ufficiale per il ballottaggio.