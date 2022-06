Elezioni comunali a Sesto San Giovanni 2022: chi è il nuovo sindaco

Domenica 26 giugno si è votato a Sesto San Giovanni per il ballottaggio delle elezioni comunali del 2022. Nel secondo comune più popoloso della città metropolitana di Milano dopo il capoluogo, il sindaco uscente Roberto Di Stefano (della Lega, sostenuto anche da tutto il centrodestra) partiva in vantaggio dopo il primo turno del 12 giugno, quando aveva conquistato il 48,89% dei voti (14.291) contro l'avversario Michele Foggetta (di Sinistra Italiana, sostenuto anche da tutto il centrosinistra), fermo al 38,43% (11.233 voti).

Il terzo classificato, Paolo Vino, sostenuto dalla Lista popolare x Vino e da Giovani sestesi, aveva ottenuto il 6,27% (1.833 voti) e, per il ballottaggio, si era apparentato con Foggetta. Si è trattato dell'unico apparentamento ufficiale ai ballottaggi nella città metropolitana di Milano. Altri voti che i due candidati principali si proponevano di conquistare, quelli della lista Sesto liberale e democratica del centrista Massimiliano Rosignoli (2,78%, pari a 812 voti). Meno del 2% avevano ottenuto Eleonora Tempesta per Italexit e Silvio La Corte per la Coalizione della Sinistra.