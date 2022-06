Elezioni comunali 2022: tutti i risultati dopo i ballottaggi

Domenica 26 giugno 2022 si è votato al ballottaggio in sei comuni del Milanese. Le urne si sono chiuse alle 23 e lo spoglio delle schede è iniziato subito dopo. Tra i comuni al voto per il secondo turno, Sesto San Giovanni, il secondo comune più popoloso della città metropolitana, quello con il peso politico più alto. E poi Abbiategrasso, Cernusco sul Naviglio, Magenta, Melzo e San Donato Milanese.

Elezioni comunali: i risultati dopo i ballottaggi

Di seguito i risultati del ballottaggio nei sei comuni del Milanese in cui si votava il 26 giugno.

Primo turno nei comuni al ballottaggio

Sebbene non fosse stato eletto il sindaco al primo turno (tenutosi il 12 giugno), in questi comuni si erano 'cristallizzate' diverse certezze ma si erano verificate anche alcune sorprese. Se a Sesto il risultato (previsto) dava in vantaggio, almeno dopo il primo turno di votazioni, il sindaco uscente Roberto Di Stefano in netto vantaggio sull'avversario di centrosinistra Michele Foggetta, a Melzo il civico (e sindaco uscente) Antonio Fusè si confermava in testa alle preferenze dei suoi concittadini. Piccolo 'terremoto', invece, a San Donato, dove il civico Francesco Squeri riusciva ad accedere al ballottaggio contro il centrosinistra.

Primo turno: gli eletti nei comuni più grandi

Il 12 giugno si era votato in 22 comuni del Milanese, di cui 11 sotto i 15mila abitanti, per i quali non è previsto il ballottaggio. Tra gli altri 11, in cinque comuni era stato comunque eletto il sindaco al primo turno: si tratta di Buccinasco (con la conferma travolgente di Rino Pruiti per il centrosinistra), Garbagnate Milanese (con la conferma, altrettanto travolgente, del leghista Davide Barletta per il centrodestra), Melegnano (dove aveva vinto Vito Bellomo per il centrodestra), Senago (confermata l'uscente leghista Magda Beretta) e Vimodrone (con la vittoria dell'uscente Dario Veneroni per il centrosinistra).

Primo turno: i risultati in tutti i comuni milanesi

Di seguito i risultati del primo turno in tutti i 22 comuni milanesi in cui si votava per il sindaco e il consiglio comunale. Con l'asterisco i comuni che avrebbero potuto andare al ballottaggio perché con popolazione superiore a 15mila abitanti.

