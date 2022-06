Elezioni comunali 2022, tutti i comuni milanesi al voto: i risultati, chi ha vinto

Election day finito. Si sono chiuse alle 23 di domenica 12 giugno le urne per i referendum sulla giustizia e per le elezioni comunali. La chiamata al voto riguardava i cinque quesiti referendari per tutta Italia e l'elezione del nuovo sindaco e dei nuovi consigli comunali in 22 comuni della città metropolitana.

Referendum, i risultati a Milano

Il quorum sui referendum non è stato raggiunto, neanche sfiorato: a Milano l'affluenza finale è stata del 16,20%. Nella città metropolitana del 20,72. In tutta la provincia hanno vinto i sì, anche se servirà a poco.

Il quesito sull'incandidabilità dopo una condanna ha raccolto il 54,34% di sì, mentre quello sulla limitazione delle misure cautelari ha portato a casa il 56,69% di voti favorevoli. Ottimi, ma inutili, 75,69% di sì per il referendum sulla separazione delle funzioni dei magistrati e 74,49% di voti favoreli per la domanda sui membri laici nei consigli giudiziari. Il quesito sulle elezioni dei componenti togati del consiglio superiore della magistratura è invece arrivato al 74,78% di sì.

Elezioni comunali, i risultati nei comuni milanesi

Alle 14 di lunedì 13 giugno iniziano invece gli spogli per le elezioni comunali. Nella città metropolitana di Milano, i comuni al voto sono 22. Tra questi, 11 hanno più di 15 mila abitanti e quindi potrebbero andare al ballottaggio. Le affluenze registrate sono state in calo quasi ovunque.

Tutti i risultati dei comuni milanesi al voto:

