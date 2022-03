Elezioni amministrative e referendum, sarà election day: quando si vota

Via libera del consiglio dei ministri alla data per le amministrative e per i referendum sulla giustizia. Ci sarà un election day, il 12 giugno, in cui i cittadini saranno chiamati a pronunciarsi anche sui quesiti referendari. Il secondo turno delle amministrative si terrà invece il 26 giugno.

In Lombardia si voterà in 128 comuni, tra cui i capoluoghi di provincia Monza, Como e Lodi; e in 22 comuni nella città metropolitana di Milano. I centri più grandi saranno Sesto San Giovanni, Abbiategrasso e San Donato Milanese.

I cinque quesiti ammessi dalla Corte costituzionale e che saranno oggetto del referendum sono: