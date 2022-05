Il capolista della Lega a Sesto, amico di Putin

Scoppia il caso del capolista della Lega a Sesto San Giovanni: il partito di Salvini, per le elezioni comunali che si svolgeranno il 12 giugno (con eventuale ballottaggio due settimane dopo), ha scelto di candidare in testa a tutti Claudio D'Amico, assessore uscente alla sicurezza e alle politiche abitative, ma soprattutto da sempre grande sostenitore di Vladimir Putin. E la cosa non è passata inosservata, anche perché non era certo invisibile la 'passione' dell'esponente della Lega per lo 'zar' russo e la sua politica.

A sinistra, ça va sans dire, è diventato un tema di campagna elettorale. Per l'europarlamentare milanese del Pd, D'Amico è "l'intrallazzatore politico che ha fatto da ponte tra i leghisti e la banda di Putin". Per Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, è "la peggior specie di servilismo al potente di turno. Non importa quanto corrotto, autoritario o spietato". Il capolista del Movimento 5 Stelle a Sesto, Daniele Tromboni, critica anche i mille Daspo urbani di cui D'Amico si è vantato, come assessore alla sicurezza, e poi affonda: "E' questo il meglio che offrite alla città?".

Chi è D'Amico: dagli Ufo a Putin

Nella Lega fin dalla prima ora, D'Amico è stato in Russia con l'allora leader del partito Umberto Bossi nel 1997, quando Putin era ancora vice sindaco di San Pietroburgo. Parlamentare dal 2008 al 2013, è diventato piuttosto famoso quando nel 2014 ha definito gli Ufo "un fenomeno reale" e ha promesso di volere aprire "gli archivi europei" sul tema perché i cittadini "hanno diritto di sapere" se gli alieni ci 'visitano'.

Tornando a Putin, numerosi sono i viaggi di D'Amico in Russia, in compagnia dei colleghi di partito: ad esempio con Matteo Salvini, all'epoca vice presidente del consiglio, nel 2018. E nello stesso anno in concomitanza con l'incontro di Gianluca Savoini all'hotel Metropol, a cui comunque D'Amico non partecipa. I due lavorano insieme nell'associazione Lombardia-Russia. Ma questi non sono stati gli unici viaggi a Mosca: nel 2017 partecipò all'incontro tra Salvini e il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. E fu tra gli artefici dell'accordo politico (tuttora in vigore) tra la Lega e Russia Unita, il partito di Putin. Allo scoppio della guerra in Ucraina, a fine febbraio, dichiarò che "è come quando una coppia divorzia, la colpa non è tutta da una parte". Come se Ucraina e Russia fossero marito e moglie.