Elezioni, ballottaggi: nel Milanese cinque conferme e una rivoluzione

Quasi tutte confermate, nel Milanese, le precedenti amministrazioni comunali dopo i ballottaggi del 26 giugno. Solo in un comune si cambia "colore", e a favore di un candidato totalmente civico, capace di relegare al terzo posto uno dei due schieramenti politici principali. E' - in sintesi - l'esito del secondo turno di votazione nei sei comuni in cui è stato necessario ricorrervi. Fuori dalla città metropolitana di Milano, ed in particolare a Lodi (già al primo turno), Monza e Como (al secondo turno), si sono verificati capovolgimenti da prima pagina. Ne accenniamo: a Lodi, travolgente vittoria del centrosinistra che strappa alla Lega il municipio. A Monza vittoria (meno travolgente ma comunque inattesa) del centrosinistra. A Como, il candidato civico sbaraglia il centrosinistra al secondo turno.

La conferma di Sesto

Torniamo ora al territorio meneghino. Il dato politico più importante, ed anche il comune su cui si concentravano maggiormente gli occhi degli osservatori, avviene a Sesto San Giovanni. Per vari motivi. Primo, perché si porta dietro l'etichetta di "Stalingrado d'Italia", ormai anacronistica: non ci sono più fabbriche (o quasi), non ci sono più operai (o quasi) e, comunque, gli operai di adesso votano più a destra di un tempo, ed è così da più o meno vent'anni. Secondo motivo, a Sesto sono in atto trasformazioni urbanistiche importanti, soprattutto nelle ex aree Falck. Dalla città della salute a nuovi appartamenti, ma anche (forse) il nuovo stadio del Milan, se dovesse saltare a San Siro.

Il centrosinistra era agguerrito. Voleva a tutti costi riconquistare la città. Così ha messo in piedi una coalizione di cui faceva parte anche il Movimento 5 Stelle. Il candidato sindaco proveniva da Sinistra Italiana (ha battuto un rivale del Pd alle primarie) e aveva un'esperienza decennale in municipio come consigliere. Ma il centrodestra ha tenuto: Roberto Di Stefano, sindaco uscente, è arrivato a un soffio dal 50 per cento al primo turno e poi ha vinto al ballottaggio. Va detta però una cosa: ha perso qualche migliaio di voti rispetto a cinque anni fa. Può sentirsi soddisfatto della vittoria, ma non ha "stravinto".

La rivoluzione di San Donato

Lo ha fatto, invece, Francesco Squeri, candidato totalmente civico a San Donato Milanese. Figlio d'arte (il padre Carlo fu sindaco due volte, negli anni '70 e '80, per la Dc), fratello d'arte (Luca è parlamentare di Forza Italia), prima ha sorpreso tutti andando al ballottaggio contro il vice sindaco uscente di centrosinistra, poi lo ha travolto con una valanga di voti: il suo 64 per cento al secondo turno la dice lunga sul fatto che i sandonatesi, evidentemente, volevano cambiare registro.

Nessuna sorpresa negli altri comuni. A Melzo, Cernusco sul Naviglio e Abbiategrasso vincono i sindaci uscenti, di tre estrazioni diverse: rispettivamente un civico, un esponente del Pd e uno del centrodestra. Anche a Magenta è riconfermato, dopo il ballottaggio, il "colore politico" dell'amministrazione uscente (di centrodestra), ma con un candidato nuovo.

Monza, Como, Verona

Le vere partite politiche che fanno rumore sono altrove. Nella sconfitta del centrodestra a Monza, ovviamente. Nella "rivoluzione" a Como con il civico Alessandro Rapinese che ha sbaragliato gli avversari di centrosinistra. Nel cambio di colore politico a Piacenza, ripresa dal centrosinistra. Ma soprattutto a Verona, dove Damiano Tommasi sconfigge il sindaco uscente leghista in una delle città roccaforte del "padanismo". Una sconfitta che brucerà perché è tutta dell'ala sovranista del centrodestra (Lega e Fratelli d'Italia), mentre quella moderata e liberale stava con Flavio Tosi.