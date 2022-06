Elezioni, i risultati dei ballottaggi nei comuni milanesi: 3-1 per il centrodestra

Centrodestra batte centrosinistra 3-1. Sono finiti così i ballottaggi per le elezioni nei sei comuni milanesi chiamati alle urne domenica 26 giugno per eleggere il nuovo sindaco.

Il Pd porta a casa soltanto Cernusco sul Naviglio, dove è stato ricorfermato il primo cittadino uscente Ermanno Zacchetti, sostenuto dai dem e dalla coalizione di sinistra, in grado di battere con il 53,92% dei voti il rivale Daniele Cassamagnaghi, schierato dal centrodestra al gran completo e fermo al 46,08.

Vanno alle civiche, invece, Melzo - dove vince l'uscente Antoniò Fusè battendo Franco Guzzetti del centrodestra, mentre il candidato del Pd Rocco Martelli era rimasto fuori dal ballottaggio - e San Donato, dove Francesco Squeri, candidato sindaco outsider sostenuto da due liste civiche, firma un vero e proprio trionfo battendo il vice sindaco uscente Gianfranco Ginelli, del Pd, con il 64,43% delle preferenze.

Abbiategrasso resta al centrodestra, con Cesare Nai - sindaco uscente - che guadagna la vittoria con il sostegno di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. Stesso discorso a Magenta, che sarà amministrata dall'ex consigliere regionale Luca Del Gobbo, anche lui appoggiato dal centrodestra al completo. La vittoria di sicuro più pesante è quella di Sesto San Giovanni, dove Roberto Di Stefano guadagna la conferma dopo i primi 5 anni di amministrazione battendo il candidato del centrosinistra Michele Foggetta.

"Sento un’emozione che mi fa venire i brividi. Ho il cuore pieno di gioia. Sesto San Giovanni non è più la Stalingrado d’Italia", ha esultato su Facebook Di Stefano. "Sarò ancora il vostro Sindaco. Vi vorrei ringraziare uno a uno per l’affetto e il sostegno. Un grazie speciale ai consiglieri eletti, ai candidati, ai militanti, ai sostenitori, al mio staff. Vi prometto che continueremo a lavorare con ancora più impegno e passione per la nostra amata Sesto San Giovanni. Saranno anni di svolta, di grande cambiamento, di sviluppo per il nostro territorio. Avanti insieme, con orgoglio e ambizione", ha concluso.

Elezioni comunali: i risultati dei ballottaggi

Ecco i risultati del ballottaggio nei sei comuni del Milanese in cui si votava il 26 giugno.

Risultati ballottaggio Abbiategrasso

Risultati ballottaggio Cernusco sul Naviglio

Risultati ballottaggio Magenta

Risultati ballottaggio Melzo

Risultati ballottaggio San Donato Milanese

Risultati ballottaggio Sesto San Giiovanni