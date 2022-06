Elezioni comunali Sesto San Giovanni, chi ha vinto

Elezioni comunali a Sesto San Giovanni, le urne si sono chiuse alle 23 di domenica 12 giugno. Ai seggi si è presentato il 49,14% degli aventi diritto, un dato in calo rispetto all'ultima chiamata alle urne, quando l'affluenza era stata del 50,93.

Per sapere chi ha vinto le elezioni a Sesto bisognerà aspettare il pomeriggio di lunedì, con gli spogli che inizieranno alle 14. A sfidarsi per la poltrona di primo cittadino - in una campagna elettorale dai toni tesissimi - sono il leghista Roberto Di Stefano, sindaco uscente, Michele Foggetta - l'uomo del centrosinistra -, Massimiliano Rosignoli, Paolo Vino, Silvio La Corte ed Eleonora Tempesta.

Per essere eletto al primo turno, il nuovo sindaco dovrà superare il 50% dei voti, altrimenti si andrà al ballottaggio.