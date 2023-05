Elezioni comunali Arese, i risultati: chi è il nuovo sindaco

Arese elegge il nuovo sindaco. Urne chiuse dalle 15 di lunedì 15 maggio per le elezioni comunali. Lo scrutinio parte immediatamente con la conta dei voti per proclamare il nuovo primo cittadino.

La sindaca uscente, Michela Palestra, del centrosinistra, è stata eletta in consiglio regionale per la Lista Majorino e lascerà il suo posto. Sfida a tre: Luca Nuvoli, vicesindaco uscente, è il candidato del centrosinistra, l'assessora uscente Roberta Tellini si candida per il Terzo Polo con il sostegno anche di una lista civica e di Forza Italia mentre Giovanni Congi, ex "basco verde" della guardia di finanza e ora avvocato, è appoggiato da Fdi e Lega.

Ad Arese è previsto il ballottaggio se nessun candidato sindaco ottiene, al primo turno, il 50% più un voto.