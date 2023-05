Elezioni comunali a Bresso: i candidati sindaci e le liste

Si vota a Bresso (Milano) il 14 e 15 maggio 2023 per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Domenica 14 maggio le urne saranno aperte tutto il giorno, dalle 7 alle 23, mentre lunedì 15 si vota dalle 7 alle 15. L'eventuale ballottaggio sempre domenica e lunedì, due settimane più tardi: il 28 e il 29 maggio.

Nella cittadina dell'hinterland milanese si sfidano nelle elezioni 2023 soltanto due candidati sindaco, tra i quali c'è anche l'attuale primo cittadino Simone Cairo, rappresentante del centrodestra. Lo sfida Antonio Galliano, per il centrosinistra. Nel dettaglio Cairo è sostenuto dalle liste Cairo Sindaco Lista Civica Bresso È Nel Cuore, Lega Salvini Lombardia, Forza Italia Berlusconi Per Cairo, Giorgia Meloni Per Cairo Sindaco Fratelli D'Italia. Galliano è sostenuto da Lista Sinistra Unita Bressese Per Galliano Sindaco, Bresso C'e' Con Galliano Sindaco, Partito Democratico, Insieme Per Bresso Il Parco Nord E I Diritti Umani Lista Civica Galliano Sindaco.

Ecco i candidati sindaci e le liste a Bresso

Simone Cairo

Cairo Sindaco Lista Civica Bresso È Nel Cuore - Francesco Bernardelli, Tatiana Chisci, Antonio Contessa, Franca Dall’Ara, Luciano Defente, Cristina Dimasi, Valeria Loi, Paola Marras, Giovanni Mazza, Roberto Meana, Maria Francesca Mola, Martina Negri, Cristina Spinelli, Giorgio Verderio, Paolo Volpi, Andrea Volpato.

Lega Salvini Lombardia - Roberto Cristofoli, Adriano Egidio Radaelli, Giovanni Tagliente Mottola, Renza Capra, Sergio Chirico, Enzo Marchiori, Gianluca Aru, Jacopo Azzimondi, Valeria Bruno, Giuseppina Cipriani, Davide Donato, Emanuela Mazzieri, Walter Nalin, Alda Pepe, Maria Assunta Pezzotti, Adriano Silvani.

Forza Italia Berlusconi Per Cairo - Barilaro Franco, Bonvicino Marco, D'albis Georgia, Fabris Sara, Kamal Khaled Kamal Afifi Masahel, Molluso Domenico, Muca Avni, Pagano Cheyenne, Rainone Walter, Rosa Vittoria.

Giorgia Meloni Per Cairo Sindaco Fratelli D'Italia - Maurizio Pagano, Paola Maggiore, Davide Palmisano, Barbara Ivana Biraghi, Davide Bellini, Vincenzo Bellini, Marco Stefano Brandolini, Fiorella Maria Bernadetta Capuzzo Detta Simona, Matteo Crusca, Stefano Del Conte, Riccardo Rosario Del Zenero, Pietro Di Mauro, Barbara Anna Ghezzi, Maria Lucrezia Panico, Elisa Zanini, Bruno Zeppellini.

Antonio Galliano

Lista Sinistra Unita Bressese Per Galliano Sindaco - Asquale Romano, Cristina Savino, Ermes Andrea Riva, Giovanna Corselli, Francesca Brambilla Pisoni Detta Pervinca, Marina Cazzola, Gianpiero De Luca, Fabio Franceschi, Michele Garbetta, Sarah Grazioso, Rossana Malagoli, Maria Laura Martinelli Detta Mimma, Luca Massironi, Marilena Rosa, Irene Shqevi Vore, Carmela Stigliano Detta Carmen Bernalda.

Bresso C'e' Con Galliano Sindaco - Domenico Zema, Carmen Cazzaniga, Maria Aurora Ines D'auria Detta Aurora D'auria, Alessandro Galbiati, Simona Molena, Dario Mastromattei, Nerina Romano, Silvio Casalino, Maria Teodoro, Sebastiano Santovito, Andrea Megna, Umberto Scafuri, Gianluca Simone, Laura Zamparano, Veronica Valenti, Walter Paolo Antonio Migliore.

Partito Democratico Galliano Sindaco - Patrizia Manni, Thomas Pettinato, Elena Marino, Federico Valieri, Giulia Rampinelli, Damiano La Cava, Silvia Bergantini, Gabriele Costantino, Chiara Sequi, Antonio Piranio, Maria Rosa Caputo, Erminio Lissana, Maria Enrica De Martini, Marino Meazzi, Paola Nova, Giulio Luigi Fortunio.

Insieme Per Bresso Il Parco Nord E I Diritti Umani Lista Civica Galliano Sindaco - Aldo Piatti, Mario Bergantini, Andrea Corrado, Rosolino Orlandelli, Rinaldo Pacione Di Bello Detto Pacio, Milena Tagliabue, Niccolò Piatti Detto Nik, Rita Gorgatti, Giovanni Alberto Possis, Anna Romanini, Giorgia Viganò, Antonietta Falcidia.