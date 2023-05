Elezioni comunali Bresso, i risultati: chi è il nuovo sindaco

Bresso elegge il nuovo sindaco. Urne chiuse dalle 15 di lunedì 15 maggio per le elezioni comunali. Lo scrutinio parte immediatamente con la conta dei voti per proclamare il nuovo primo cittadino.

Sfida diretta tra dui candidati sindaco: tra i quali c'è anche l'attuale primo cittadino Simone Cairo, rappresentante del centrodestra. Il rivale è Antonio Galliano, per il centrosinistra. Cairo è sostenuto dalle liste Cairo Sindaco Lista Civica Bresso È Nel Cuore, Lega Salvini Lombardia, Forza Italia Berlusconi Per Cairo, Giorgia Meloni Per Cairo Sindaco Fratelli D'Italia. Galliano è sostenuto da Lista Sinistra Unita Bressese Per Galliano Sindaco, Bresso C'e' Con Galliano Sindaco, Partito Democratico, Insieme Per Bresso Il Parco Nord E I Diritti Umani Lista Civica Galliano Sindaco.

A Bresso, comune sopra i 15mila abitanti, è previsto il ballottaggio se nessun candidato sindaco ottiene, al primo turno, il 50% più un voto.