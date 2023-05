Il sindaco che denuncia aggressioni e atti di squadrismo contro i suoi candidati

A tre giorni dalle elezioni comunali, si scalda la campagna elettorale a Cinisello Balsamo (Milano), con il sindaco in corso per la riconferma con l'appoggio del centrodestra, Giacomo Ghilardi, che accusa il capolista di Alleanza verdi sinistra, Francesco Casarolli, di aver aggredito una candidata della sua lista civica. Accuse respinte dagli avversari di centrosinistra, che negano ogni addebito.

L'aggressione, che sarebbe avvenuta giovedì mattina, viene definita da Ghilardi come un atto di "squadrismo, attacco alle idee, in una campagna elettorale che per il centrodestra è stata impostata in maniera pacifica e costruttiva. Un atto aggravato dal fatto che è violenza di un uomo nei confronti di una donna". E non si tratterebbe - attacca il sindaco - di un caso isolato: "Accade da un mese a questa parte. Un modo di agire, quello di oggi, che non è il primo e che ha anche fatto scaturire una denuncia verso uno dei candidati a sindaco".

Arriva a stretto giro la replica, affidata a una nota firmata da tutta la coalizione di centrosinistra (Pd, M5s, VerdiSinistra, Città Giusta, CB Civica, Cittadini Protagonisti, Psi): "Augurando pronta guarigione alla candidata, fiduciosi che verrà fatta presto chiarezza sull'episodio, rigettiamo con forza i toni inaccettabili e denigratori del comunicato del sindaco Ghilardi", scrivono, allegando il video di un testimone che smentisce "ogni tipo di contatto tra Casarolli" e la candidata. "Il sindaco - attacca il centrosinistra - non potendo credere all'opportunità di sfruttare un presunto episodio violento per la propria campagna elettorale, si lancia in riferimenti ad altri episodi, mai accaduti. Questo atteggiamento mostra ancora una volta poca correttezza e nessun rispetto per il ruolo che ricopre".

La contro risposta del sindaco Ghilardi è poi affidata a una copia del referto medico rilasciato dal pronto soccorso, in cui si legge che "la paziente, dipendente di questa Asst, è giunta in pronto soccorso a seguito di percosse da parte di persona non nota oggi durante l'orario di lavoro". La donna avrebbe riferito ai medici di "aver avvicinato persone che facevano volantinaggio nei pressi degli ambulatori chiedendo loro l'autorizzazione" e di essere stata "aggredita verbalmente e urtata al petto da una delle persone".

"Confidiamo nella giustizia, stante la denuncia querela che la candidata ha sporto, esprimendo a lei tutta la nostra solidarietà, e esprimiamo tutto il nostro sdegno verso questo atto e verso ogni forma di violenza, fisica e verbale", dice Ghilardi. Solidarietà arriva anche dal deputato di Fratelli d'Italia e commissario cittadino di Cinisello Balsamo, Marco Osnato, che parla di "un gravissimo episodio, una violenza vigliacca" e dal coordinatore della Lega Lombarda, Fabrizio Cecchetti, che auspica "che la condanna verso l'aggressore sia unanime". "I video e le testimonianze dimostrano che Francesco Casarolli non ha aggredito nessuno. Questo episodio dimostra che nel centrodestra c'è della tensione, evidentemente sentono che fra qualche giorno ci sarà una giunta di altro colore politico", replica il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Devis Dori.