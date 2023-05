Elezioni comunali 2023: dove, quando e come si vota. I candidati sindaci e le liste

Il 14 e 15 maggio 2023 si vota per le elezioni comunali. Nei Comuni superiori a 15mila abitanti, se nessun sindaco ha ottenuto al primo turno il 50% più un voto, si torna alle urne il 28 e 29 maggio per il ballottaggio tra i primi due. In tutta Italia saranno chiamati al voto circa sei milioni di elettori. I Comuni interessati alla tornata elettorale sono quasi 800, cioè circa un Comune su dieci. 18 i capoluoghi di provincia, uno anche di regione (Ancona). Sette quelli che superano i 100mila abitanti: Ancona, Catania, Brescia, Latina, Siracusa, Terni e Vicenza.

In Lombardia si vota in 106 Comuni, il 7% di quelli totali nella Regione, tra cui due capoluoghi di provincia: Brescia e Sondrio. Nella Città metropolitana di Milano si vota in 12 Comuni, di cui sei superiori ai 15mila abitanti. Il più popoloso è Cinisello Balsamo (75mila abitanti), il meno popoloso è Calvignasco (1.200 abitanti). In 11 Comuni del Milanese si vota per scadenza naturale della consiliatura, mentre a Cologno Monzese si vota per la caduta anticipata della giunta: attualmente il municipio è guidato da un commissario della prefettura.

Quando e come si vota

Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 di domenica 14 maggio (ed eventualmente domenica 28 maggio) e dalle 7 alle 15 di lunedì 15 maggio (ed eventualmente lunedì 29 maggio). Subito dopo le 15 di lunedì inizierà lo scrutinio. Come sempre, per votare occorre presentarsi al proprio seggio con la tessera elettorale in corso di validità (con almeno uno spazio vuoto per il timbro) e un documento di riconoscimento con fotografia (carta d'identità, patente, passaporto, tesserino professionale).

Nei sei Comuni inferiori a 15mila abitanti (Basiglio, Bellinzago Lombardo, Calvignasco, Cerro Maggiore, Cisliano e Zibido San Giacomo) ogni candidato sindaco è associato a una sola lista: votando per l'uno si vota anche per l'altra, e viceversa. Si può scrivere il nome di uno o (se di sesso diverso) due candidati al consiglio comunale per la lista prescelta. In questi sei Comuni, il ballottaggio è previsto esclusivamente in caso di parità tra due candidati sindaci.

Nei sei Comuni superiori a 15mila abitanti (Arese, Bareggio, Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese e Gorgonzola) ogni candidato sindaco è associato a una o più liste. Votando per una lista si vota automaticamente anche per il suo candidato sindaco, ma non viceversa. Si può anche effettuare il voto disgiunto: croce su una lista e croce su un candidato sindaco di un diverso schieramento. Accanto alla lista prescelta si può scrivere il nome di uno o (se di sesso diverso) due candidati al consiglio comunale. In questi sei Comuni, il ballottaggio è previsto se nessun candidato sindaco ottiene, al primo turno, il 50% più un voto.

I candidati e le liste

Di seguito i candidati sindaci e le liste per ciascuno dei Comuni al voto nel Milanese.

Arese

Bareggio

Basiglio

Bellinzago Lombardo

Bresso

Calvignasco

Cerro Maggiore

Cinisello Balsamo

Cisliano

Cologno Monzese

Gorgonzola

Zibido San Giacomo