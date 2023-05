Elezioni comunali a Cinisello Balsamo: i candidati sindaci e le liste

Si vota a Cinisello Balsamo (Milano) il 14 e 15 maggio 2023 per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Domenica 14 maggio le urne saranno aperte tutto il giorno, dalle 7 alle 23, mentre lunedì 15 si vota dalle 7 alle 15. L'eventuale ballottaggio sempre domenica e lunedì, due settimane più tardi: il 28 e il 29 maggio.

Dopo la vittoria durante le ultime elezioni comunali Giacomo Giovanni Ghilardi si ricandida per la poltrona di primo cittadino. Oltre a Ghilardi (sostenuto dalle liste Lega Salvini Lombardia, Visentin Noi Con Cinisello Balsamo Ghilardi Sindaco, Democrazia Cristiana Libertas Unione Di Centro, Giorgia Meloni Fratelli d’Italia, Ghilardi Sindaco Cinisello Balsamo, Forza Italia Berlusconi Per Ghilardi), si candidano Luca Ghezzi (Cinisello Balsamo Civica, Partito Democratico Ghezzi Sindaco, Alleanza Verdi e Sinistra, La Città Giusta Sinistra Per Cinisello Balsamo, Movimento Cinque Stelle 2050, Cittadini Protagonisti Insieme Ghezzi Sindaco), Giuseppina Gentile (Azione Italia Viva Gentile Sindaco), Roberto Mastromatteo (Lista Civica La Nostra Città Sviluppo e Solidarietà) ed Enrique Agrello (Svegliati Italia Con Paragone).

Ecco i candidati sindaci e le liste a Cinisello Balsamo

Giacomo Giovanni Ghilardi

Lega Salvini Lombardia - Maggi Daniela, Papini Luca, Grolli Mauro, Fumagalli Cristiano Alberto, Bognanni Silvana, Berto Marco Paolo Fulvio Maurizio Ivo, Manfredi Francesco, Minutilli Michele, Cetrangolo Gaetano, Ginevra Antonio, Contestabile Aurora, Penotti Giancarlo, Zanchi Mario, Gibelli Giovanni Maria Angelo, Sticco Massimiliano, Crifasi Annalisa, Mantoan Claudia Enrichetta, Martino Francesca, Scarangella Rosaria, Odelli Piera Angela, Cassano Maria Giuditta, Degan Mario, Origgi Franco Carlo.

Visentin Noi Con Cinisello Balsamo Ghilardi Sindaco - Visentin Riccardo Mario Piero Detto Vise, De Feo Leonardo Detto Leo, Amerio Sandro, Comerci Luca, D’errico Patrizia Lucia, Fantoni Gabriele, Fazio Fabio, Fioretta Alessandro, Furlon Roberto, Garavelli Roberto, Ghezzi Paola Giuseppina, Giambelli Fabiana Francesca, Guerriero Ida, Incarnato Rosa, Muzyka Elena, Pisano Manuela, Romano Filomena, Risoli Trisha, Sall Baye Samba, Tosini Laura, Uccellini Luca, Varvara Tiberiu Mihaita Detto Michele, Veronelli Tiziana Amelia, Verza Marco Carlo Maria.

Democrazia Cristiana Libertas Unione Di Centro - Padula Antonio, Soccio Michelina In Parisi, Todaro Salvador Victor, Simbari Giovanna Sonia, Rizzuto Emanuel Domenico, Rimedio Angelo, Privitello Patrizia, Urci crispino, Zennaro Isabella, Stramezzi Pietro Veniamin Andrejevich, Griffini Federica, Verrecchia Claudio, Guariniello Antonietta, Rossetti Adriano Ambrogio, Mastropasqua Giovanni, Ren Meili, Gurnari Serena, Faraci Anna-Monia, Costantini Cristian, Mimmo Pasquale.

Fratelli d’Italia - Berlino Giuseppe, Bongiovanni Calogero, Andreani Erika, Aiello Bernardo, Annunziata Annalisa, Brigandi’ Marin Detto Briganti, Dambra Scelza Detta Enza, Ciotola Carlo, Del Negro Samanta, Colosimo Maurizio, Fumagalli Maria Gabriella Detta Gabriella, Correnti Carmelo, Mora Lorella Elena, D’angelo Raffaele Detto Raffaele, Preto Meris Angelina Detta Maria Detta Meri, Di Gioia Domenico Detto Mimmo, Privitello Cinzia, Garramone Gian Pio, Romagnoli Alessandra, Ielmini filippo Francesco Maria Detto Filippo, Salmi Catia, Saviano Maddalena, Sofi Stefania Maria Letizia, Zurawski Silvia Detta Bertoni Detta Zuraschi.

Ghilardi Sindaco Cinisello Balsamo - Berneschi Fabrizia, Scaffidi Francesco, Malavolta Riccardo Detto Mala, Meroni Augusto Giovanni, Ausilio Giuseppe Detto Peppe, Bejko Elvis Detto Elvis, Bruccoleri Simona Angela, Brunetti Consolata Detta Consolata, Cubello Claudio Domenico, Desimone Jessica Detta De Simone, Genovese Gaetana Detta Katia Devis, Giglio Marianna Giorgia, Leo Simone, Lorusso Lucia, Marastoni Alessandro, Pacifico Antonella, Palmerini Rinaldo Stefano Detto Stefano, Palmitessa Miriam Detta Mimi, Rosa Sonia, Salerno Antonio Franco Detto Antony, Scicchitani Domenico Detto Mimmo, Solagni Stefano, Tallawi Issa Detto Issa, Zambonin Sonia.

Forza Italia - Di Lauro Angelo Antonio Detto Antonio, Castronovo Maria Francesca, Seggio Giuseppe, Danese Laura, Marsiglia Luca Biagio, De Santis Simona, Digiuni Daniele, Desimone Enza, Di Martino Lucio, Galati Linda Caterina, Eletto Matteo Pio, Gandini Cecilia, Manzella Francesco, Intelligente Gabriella, Pagnotta Filippo, Munda Giuseppa, Paudice Giovanni, Nuzzi Aleandra, Ravanelli Maurizio Ezio, Sestito Luana Noemi, Rossetti Iacopo Massimo Fabio, Sabatino Roberto, Vigliarolo Vincenza.

Luca Ghezzi

Cinisello Balsamo Civica - Ciliberto Massimo Carmine, Bardini Jurij, Bonanno Giuseppe Matteo, Bossi Marco, Bravetti Francesca, Calore Domenica, Canuti Davide, Carbone Andrea Renato, Cassarino Clara, De Tullio Mariachiara, Drago Napoleone, Graziano Francesco, Maserati Francesca, Porta Cinzia, Potè Emma, Turolla Beatrice.

Partito Democratico - Marco Tarantola, Paola Gobbi, Alberto Ambrogio Galli, Mariarita Morabito, Daniele Calabria, Sara Alice Scebba, Andrea Graziano Cantore, Luigina Codazzi, Salvatore Laratta, Ilaria Colosimo, Attilio Miglioli, Flavia Dolcini, Valerio Moccia, Enza Galeazzi, Alberto Amariti, Sabrina Maria Gatto, Giorgio Floridi, Elena Nicola, Pasquale Lacagnina, Manuela Irma Rotondo, Tarcisio Pierino Motta, Giuseppina Valeriano, Andrea Pala, Angelo Dante Ravelli.

Alleanza Verdi e Sinistra - Casarolli Florindo Detto Francesco, Sagrati Dafne, Petronio Gaetano, Balduini Assunta Volumnia Elisabetta, Barcella Gian Andrea, Bellini Simone, Bossoni Doris Rosa, Cangiulli Eleonora, De Felice Gabriella, Laganà Massimiliano, Lissoni Renzo Pierluigi, Lissoni Silvia, Martinez Fabio Shawn, Mauri Roberto, Nisi Patrizia, Sala Saul Luigi Nerio, Salvemini Amedeo, Sansonetti Pietro Detto Piero, Sincinelli Maria Teresa, Taldone Sara, Ze’ Paola, Benedetti Massimo.

La Città Giusta Sinistra Per Cinisello Balsamo - Bricchi Massimo Alessandro, Distefano Rosaria Rita, Barbieri Maria Teresa, Brioschi Amanda Marzia, Caruso Jacopo Primo, Cianciotta Domenica Anna Concetta, Di Blasi Giuseppina Maria Teresa, Feltrin Giacomo, Fuda Antonio, Grechi Federica Annunziata, Mantovani Alessandra, Minale Alfonso, Pennati Riccardo, Picca Michele, Plate’ Ester Livia, Riboldi Rosa Detta Rosetta, Vanzani Alberto, Zanotto Giulio.

Movimento Cinque Stelle 2050 - Alì Loredana, Arosio Alberto, Battigaglia Ofelia, Compostella Emma, Cuconato Antonietta, Faravelli Laura, Fiorillo Antonio, Giorgi Francesca Giorgia, Lanfranchi Ester Luisa, Meroni Fabio, Montecalvo Vincenzo, Riccitelli Pierluigi, Solinas Pier Paolo, Sordini Barbara, Trevisan Paolo, Volpatti Tiziana, Zerbino Marco.

Cittadini Protagonisti Insieme Ghezzi Sindaco - Badano Andrea Franco, Parafioriti Giacomo Detto Giacomino, Pregnolato Mario, Toscano Salvatore, Orteca Maria Katia, Ferreri Michela, Borella Maria Luisa, Agosta Giuseppe Maurizio, Santagostino Roberto, Palamenghi Chiara, Bacci Roberto Maria, Elia Lara, Turchiarulo Vito, Manenti Gilberto Giuseppe, Catania Carmela, Gnocchi Rosanna Graziella, Cantanna Maria Nicolina, Brevi Santo, Santinato Eugenio.

Giuseppina Gentile

Azione Italia Viva Gentile Sindaco - Regazzo Francesco Detto Ragazzo, La Rocca Vincenza Detta Enza, Volpini Diego Fulvio Gilberto Detto Diegone, Villani Mariantonietta Detta Mery Detta Meri, Magni Elia, Nae Andrada Detta Andra, Maione Luigi, Seghizzi Rita, Stefani Alessandro Stefano, La Ganga Vincenza, Punturiere Giuseppe Detto Beppe, Testa Angela Emanuela Detta Emanuela, Celia Giovanni, Svaluto Maria Grazia, Lorenzelli Luigi Alberto Antonio, Toccafondi Maria Cristina, Spiga Alessandro Detto Sbi, Valente Mara, Eissa Fayez, Sarmiento Sisalima Nancy Eulalia, Moussa Sara.

Roberto Mastromatteo

Lista Civica La Nostra Città Sviluppo e Solidarietà - Cassano Marco, Germinara Giuseppe Luciano Detto Pino, Buzzanca Francesca Detta Ada, Cannarozzo Maurizio Detto Canna, Canci Cristina, Sale Vittorio Detto Sala, Di Carlo Caterina Calogera Detta Caterina, Fabioli Ampelio Giovanni, Fischetti Benedetta Detta Benny Detta Benni, Mazzola Daniela, Nicastro Isidoro Massimo Detto Max, Rullo Lucia, Youssef Fathy Detto Fathy, Pieri Giancarlo, Piccadaci Chiara, Spera Carla, Greco Eleonora, Bettinzoli Luca, Piro Rosa Alba Detta Rosalba, Ghirardini Angela, Favuzzi Vittoria Detta Vittoriana, Elli Flavio, Grossi Ornella, Zanotti Sara Alessandra Detta Sara.

Enrique Agrello

Svegliati Italia Con Paragone - Quattrocchi Alessandro Ignazio, Cavallini Giuseppe, Guagenti Santo, Fogli Loris, Toneva Rossitza Gueorguieva, Mazziotti Di Celso Silvio, Oberti Irma Maria, Cenci Claudia, Caputo Tommaso, Muraca Daniel Roberto, Bari Lorenzo, Uscè Nancy, Mazzapica Michele, Cafora Luigi, Enakhena Josephine Iluobe, Volonnino Pasquale Donato, Scalici Bernardo Maria, Gentile Francesca.