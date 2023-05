Elezioni comunali Cinisello Balsamo, i risultati: chi è il nuovo sindaco

Cinisello Balsamo elegge il nuovo sindaco. Urne chiuse dalle 15 di lunedì 15 maggio per le elezioni comunali. Lo scrutinio parte immediatamente con la conta dei voti per proclamare il nuovo primo cittadino.

Giacomo Giovanni Ghilardi, sindaco uscente, si ricandida per la poltrona di primo cittadino. Oltre a Ghilardi - sostenuto dalle liste Lega Salvini Lombardia, Visentin Noi Con Cinisello Balsamo Ghilardi Sindaco, Democrazia Cristiana Libertas Unione Di Centro, Giorgia Meloni Fratelli d’Italia, Ghilardi Sindaco Cinisello Balsamo, Forza Italia Berlusconi Per Ghilardi - in corsa Luca Ghezzi - Cinisello Balsamo Civica, Partito Democratico Ghezzi Sindaco, Alleanza Verdi e Sinistra, La Città Giusta Sinistra Per Cinisello Balsamo, Movimento Cinque Stelle 2050, Cittadini Protagonisti Insieme Ghezzi Sindaco -, Giuseppina Gentile - Azione Italia Viva Gentile Sindaco -, Roberto Mastromatteo - Lista Civica La Nostra Città Sviluppo e Solidarietà - ed Enrique Agrello, con Svegliati Italia Con Paragone.

A Cinisello, comune sopra i 15mila abitanti, è previsto il ballottaggio se nessun candidato sindaco ottiene, al primo turno, il 50% più un voto.