Elezioni comunali 2023 a Cisliano: i candidati sindaci e le liste

Due sfidanti concorrono alla carica di sindaco di Cisliano, per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023. Si vota dalle 7 alle 23 di domenica 14 maggio e dalle 7 alle 15 di lunedì 15 maggio. Non ci sarà ballottaggio perché Cisliano è un comune inferiore a 15mila abitanti.

Ilaria Mora, capogruppo di maggioranza, raccoglie il testimone di Luca Durè, sindaco per 10 anni, e si candida a sindaca per la lista 'Impegno per Cisliano'. Lo sfidante, per la lista 'Cisliano per voi', è Michelangelo Tranchese.