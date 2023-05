Elezioni comunali Cisliano, i risultati: chi è il nuovo sindaco

Cisliano elegge il nuovo sindaco. Urne chiuse dalle 15 di lunedì 15 maggio per le elezioni comunali. Lo scrutinio parte immediatamente con la conta dei voti per proclamare il nuovo primo cittadino.

Ilaria Mora, capogruppo di maggioranza, raccoglie il testimone di Luca Durè, sindaco per 10 anni, e si candida a sindaca per la lista 'Impegno per Cisliano'. Lo sfidante, per la lista 'Cisliano per voi', è Michelangelo Tranchese.

A Cisliano, comune sotto i 15mila abitanti, non è previsto il ballottaggio: il sindaco sarà eletto al primo turno.