Elezioni comunali Cologno Monzese, i risultati: chi è il nuovo sindaco

Cologno Monzese elegge il nuovo sindaco. Urne chiuse dalle 15 di lunedì 15 maggio per le elezioni comunali. Lo scrutinio parte immediatamente con la conta dei voti per proclamare il nuovo primo cittadino.

Finora a Cologno era insediato il commissario prefettizio, dopo la caduta della giunta di centrodestra guidata dal leghista Angelo Rocchi che, in questi mesi, ha lavorato per ricandidarsi a sindaco, forte di un appoggio da parte della cittadinanza che va ben al di là della sua appartenenza politica. Con lui una lista civica e Noi Moderati. Il centrosinistra candida Stefano Zanelli, classe 1972, formatore e giornalista. La Lega - insieme a due liste civiche - si presenta con Dania Perego, già assessora e moglie del consigliere regionale Riccardo Pase. Fratelli d'Italia e Forza Italia, invece, candidano Giuseppe Di Bari, anche lui ex assessore.

A Cologno, comune sopra i 15mila abitanti, è previsto il ballottaggio se nessun candidato sindaco ottiene, al primo turno, il 50% più un voto.