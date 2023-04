Presentata con Salvini la lista della lega che sostiene il sindaco uscente, Giacomo Ghilardi.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Bagno di folla per Giacomo Ghilardi, candidato del centro-destra alla carica di primo cittadino di Cinisello Balsamo, che nel pomeriggio di ieri, 25 aprile, in un partecipatissimo incontro pubblico, ha presentato ufficialmente la Lista della Lega che lo sostiene, alla presenza di Matteo Salvini e di numerosi esponenti del partito. Il Vicepremier, Ministro e Segretario federale della Lega, ha ribadito il suo pieno sostegno all’azione amministrativa portata avanti da Ghilardi nei cinque anni del suo mandato come sindaco di Cinisello, comune che, dopo 70 anni di amministrazione di sinistra, proprio con il giovane Ghilardi è passato al centro-destra. Salvini ha anche evidenziato l’importanza del voto auspicando la partecipazione numerosa dei cittadini alle amministrative che si svolgeranno il 14 e 15 maggio prossimi. Tra le tematiche trattate da Ghilardi nel suo intervento e ribadite da Matteo Salvini, la mobilità, con il progetto della linea metropolitana a Cinisello Balsamo, la sicurezza, con il rafforzamento dell’azione delle forze dell’ordine, la sostenibilità e rigenerazione urbana, con ulteriori interventi di riqualificazione in varie zone della città, nonché l’attenzione a fondi e risorse del PNRR per continuare con la progettualità e gli investimenti avviati nei primi cinque anni del suo mandato, nel segno della continuità amministrativa. A moderare l’incontro, presentando uno per uno i candidati della Lega, è stato Mauro Grolli, Segretario provinciale della Lega Martesana e consigliere uscente che ha riproposto la sua candidatura così come ha fatto l'assessore uscente alla cultura, Daniela Maggi. Gli altri candidati sono Luca Papini, Cristiano Alberto Fumagalli, Silvana Bognanni, Marco Paolo Berto, Francesco Manfredi, Michele Minutilli, Gaetano Cetrangolo, Antonio Ginevra, Aurora Contestabile, Giancarlo Penotti, Mario Zanchi, Giovanni Gibelli, Massimiliano Sticco, Annalisa Crifasi, Claudia Enrichetta Mantoan, Francesca Martino, Rosaria Scarangella, Piera Angela Odelli, Maria Giuditta Cassano, Mario Degan, Franco Origgi. All’evento hanno preso parte, insieme ad una folta schiera di attivisti e militanti, anche autorevoli esponenti territoriali del partito tra cui Alessandra Riccardi, commissario cittadino della Lega di Cinisello Balsamo, il Consigliere Regionale Riccardo Pase, il coordinatore regionale, Fabrizio Cecchetti, gli On.li Luca Toccalini, Stefano Locatelli, Eugenio Zoffili e l’eurodeputata Silvia Sardone. A sostenere la candidatura di Ghilardi, sono intervenuti anche diversi sindaci di comuni viciniori tra cui Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni e Andrea Fumagalli, sindaco di Inzago, accompagnati da diversi consiglieri comunali.