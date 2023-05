Elezioni comunali a Gorgonzola

Si vota a Gorgonzola (Milano) il 14 e 15 maggio 2023 per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Domenica 14 maggio le urne saranno aperte tutto il giorno, dalle 7 alle 23, mentre lunedì 15 si vota dalle 7 alle 15. L'eventuale ballottaggio sempre domenica e lunedì, due settimane più tardi: il 28 e il 29 maggio.

Nelle ultime elezioni comunali del 2018 a spuntarla era stato Angelo Stucchi (sindaco dal 2013), sostenuto dal Partito Democratico, da Liberi e uguali e da diverse liste civiche. Ora i candidati sindaci sono quattro: Antonio Zantonini (Sinistra Per Una Gorgonzola Ecologica & Solidale e Movimento 5 Stelle 2050), Ilaria Arabella Paola Scaccabarozzi (Partito Democratico – Ilaria Scaccabarozzi sindaca, In Comune – Movimento Civico Con Ilaria, Azione Italiaviva – Scaccabarozzi sindaca, Insieme Per Gorgonzola – Ilaria Scaccabarozzi sindaca), Matteo Pedercini (Progetto Uniti Per Fare – Pedercini sindaco, Grande Gorgonzola – Lista Olivieri Per L’autonomia, Rinnoviamo Gorgonzola – Pedercini sindaco) e Fabio Iannotta (Forza Italia Berlusconi – Iannotta sindaco, Lega Salvini Lombardia – Iannotta sindaco, Fratelli D’Italia – Iannotta sindaco).

Ecco i candidati sindaci e le liste a Gorgonzola

Ilaria Arabella Paola Scaccabarozzi

Partito Democratico – Ersilia Barraco, Nicola Basile, Eugenio Burloni, Maria Grazia Cremona, Luca Cusimano, Raffaella Fagnani, Giandomenico Ferrari, Stefania Fumagalli, Mariacristina Gioia, Riccardo Loconsole , Silvia Pinto, Paolo Sandron, Roberta Saporito, Maria Saraceno, Filippo Maria Stucchi e Alberto Villa.

In Comune – Movimento Civico Con Ilaria – Paolo Fornaroli, Alberto Castelli, Lucia Iossa, Jessica Zignani, Elio Chendi, Marco Piva, Michele Cilfone, Paola Passerini, Elena Daniela Benvenuto, Katia Carvelli, Celestina Mensi, Alessandro Fracassi

Azione Italiaviva – Marco Canali, Andrea Ceriani, Marianna Cesari; Susanna Franco, Maria Elena Frigerio, Giuseppina Gugliotta, Silvano Pietrini, Angelo Ripamonti; Fabio Subitoni, Gianluca Villa, Patrizia Binago.

Insieme Per Gorgonzola – Nadia Virginia Ornago, Enrica Maria Piazza, Matteo Bolchini, Nicolò Salvatore Marchica, Antonio Carapacchi, Massimo Tino Fabio Gioia, Elettra Carapacchi, Anna Andrea Guarino, Emanuela Biraghi, Patrizia Goi, Fabio Salomoni, Stefania Oliviero, Nadia Massimino, Alessandro Paolo Scaccabarozzi.

Antonio Zantonini

Sinistra Per Una Gorgonzola Ecologica & Solidale – Arianna Bazzocchi, Donatella D’Arminio, Enzo Fagnani, Eros Fagnani, Franco Bongiovanni, Giuseppe Luigi Pozzi, Lucia Levati, Nicolina Ferreri, Paolo Masala, Patrizia Apostoli, Sandro Baldoni e Silvana Bettinelli

Movimento 5 Stelle 2050 – Gabriella Conforte, Diego Dell' Anno, Ferdinando D'angelo, Giovanni Fragasso, Veronica Iannone, Emanuele Menesatti, Alessandra Petriccioli, Pietro Randazzo, Claudio Salvati, Vincenzo Sebaste e Lorella Villa.

Matteo Pedercini

Progetto Uniti Per Fare – Walter Baldi, Maddalena Maria Anzaghi, Pasquale Barile, Luca Bindi, William Castelli, Riccardo Esposito Corcione, Alessandra Federici, Monica Giuntini, Matteo Giuseppe Nobile, Giovanni Radaelli Detto Gianni, Alice Serena Elena Rigu, Giovanni Robustelli Della Cuna, Giovanni Santacroce Detto Santa, Stefano Torelli, Elena Volpi, Elisa Zamperlini

Grande Gorgonzola – Lista Olivieri Per L’autonomia – Giulia Carla Bergamaschi Detta Giulia Roberta Bonvini, Armida Gusmini Detta Armida, Rosa Concetta Li Pira Detta Rosetta Detta Lipira, Ayrton Magli Detto Airton, Fiorenzo Mantegazza Detto Fiore, Annunziata Matina Detta Tina, Riccardo Joseph Mora, Mauro Orsini, Massimiliano Papagni Detto Max, Paolo Porta, Luciana Raggi, Davide Ricca Detto Indios, Sara Trabelsi, Fabio Zemignani, Stefano Zucchi.

Rinnoviamo Gorgonzola – Mauro Angelo Gironi, Claudia Antonella Pauciullo, Andrea Maria Volpi, Eugenio Ubaldo Mario Gionata Piccinini, Tamara Signorelli, Angelo Rinaldi Firoavante, Mirko Principato, Mariangela Talamonti, Marco Meneghel, Elisa Figini, Silvia Cavallon.

Fabio Iannotta

Forza Italia Berlusconi – Costanzo Giuseppe, Deponti Samantha, Maurizio Rosolino, Ninni Filippo, Papa Grazia, Passoni Matteo, Pirovano Lorenzo, Ricca Federico Pietro, Rossetti Alceste e Strippoli Elisabetta Cristiana.

Lega Salvini Lombardia – Alice Beretta, Rita Brambilla, Franco Carlotto, Luigi Cereda, Stefano De Cesare, Daniele De Ponti, Alessandro Galliani, Fausto Edoardo Gerosa, Fabio Iannotta, Monica Lacerenza, Chiara Lucini, Nicoletta Manca, Daniele Meli, Cristiano Mombelli, Vincenzo Saglibene, Maria Stefania Sironi e Carlo Solcia.

Fratelli D’Italia – Luigi Micene, Tiziana Villa, Giuseppe detto Pino Lapesa, Giuseppe Call, Giuseppe Augello, Giulia Maria Gallotta, Claudia Colombo, Giovanni Antonio Fontana, Giovannino Ventola, Antonino Uccello, Lillane Gallizzi, Quintino Pitrelli, Paola Maria Di Gregorio, Maria Rosaria Ferraro, Sandro Arigela Panariti, Anna Mazza.