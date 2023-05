Elezioni comunali Gorgonzola, i risultati: chi è il nuovo sindaco

Gorgonzola elegge il nuovo sindaco. Urne chiuse dalle 15 di lunedì 15 maggio per le elezioni comunali. Lo scrutinio parte immediatamente con la conta dei voti per proclamare il nuovo primo cittadino.

I candidati sono quattro: Antonio Zantonini - Sinistra Per Una Gorgonzola Ecologica & Solidale e Movimento 5 Stelle 2050 -, Ilaria Arabella Paola Scaccabarozzi - Partito Democratico, Ilaria Scaccabarozzi sindaca, In Comune, Movimento Civico Con Ilaria, Azione Italiaviva Scaccabarozzi sindaca, Insieme Per Gorgonzola, Ilaria Scaccabarozzi sindaca -, Matteo Pedercini - Progetto Uniti Per Fare, Pedercini sindaco, Grande Gorgonzola, Lista Olivieri Per L’autonomia, Rinnoviamo Gorgonzola, Pedercini sindaco - e Fabio Iannotta sostenuto Forza Italia Berlusconi, Iannotta sindaco, Lega Salvini Lombardia, Iannotta sindaco, Fratelli D’Italia, Iannotta sindaco.

A Gorgonzola, comune sopra i 15mila abitanti, è previsto il ballottaggio se nessun candidato sindaco ottiene, al primo turno, il 50% più un voto.