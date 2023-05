Risultati elezioni comunali nel milanese, ecco chi sono i nuovi sindaci

Urne aperte fino alle 15, poi inizieranno le operazioni di scrutinio nei 12 municipi del milanese chiamati a rinnovare sindaco e consiglio comunale.

In Lombardia si vota in 106 Comuni, il 7% di quelli totali nella Regione, tra cui due capoluoghi di provincia: Brescia e Sondrio. Nella Città metropolitana di Milano si vota in 12 Comuni, di cui sei superiori ai 15mila abitanti. Il più popoloso è Cinisello Balsamo (75mila abitanti), il meno popoloso è Calvignasco (1.200 abitanti). In 11 Comuni del Milanese si vota per scadenza naturale della consiliatura, mentre a Cologno Monzese si vota per la caduta anticipata della giunta: attualmente il municipio è guidato da un commissario della prefettura.

Il primo dato che balza all'occhio è quello dell'affluenza (costantemente in calo). Alle 23 di domenica 14 maggio nei 12 comuni al voto aveva votato mediamente il 37,83% degli aventi diritto (alla scorsa tornata l'affluenza era stata del 50,85%). Il comune in cui si è votato di più è stato Bellinzago Lombardo (46,59%), quello in cui si è votato meno è stato Cisliano (32,49%)

I risultati comune per comune