Elezioni comunali 2024 ad Assago: candidati sindaci e liste

Torna a candidarsi a sindaco di Assago (per le elezioni comunali dell'8 e 9 giugno 2024) Graziano Musella, storico primo cittadino. Musella è stato sindaco dal 1984 al 2004 e poi ancora dal 2009 al 2019, quando (per l'impossibilità a candidarsi per il terzo mandato consecutivo) ha lasciato il posto a Lara Carano, prima cittadina uscente. Solo una "pausa tecnica" di cinque anni, a quanto pare, perché ora Musella torna in prima fila e si candida a sindaco in rappresentanza della lista che porta il suo nome (e portava il suo nome anche con la parentesi Carano).

Sostengono Musella i partiti di centrodestra, a cui si aggiunge Azione. Contro di lui due sfidanti: la civica Roberta Vieri, già vicesindaca con Musella in passato, e il rappresentante di centrosinistra Ermanno Zanella, ex comandante della polizia locale. Di seguito i candidati al consiglio comunale.

Graziano Musella - Musella sindaco - Massimiliano Settili, Enrica Antonacci, Marco La Rosa, Donatella Santagostino, Paola Masini, Lara Carano, Walter Morandotti, Giuseppe Romano, Cristina Palara, Giuseppe Di Noia, Luca Cappellini, Sarah Carugati.

Ermanno Zanella - Aria nuova per Assago - Simona Piccolo, Roberto Murolo, Loredana Calvi, Arjola Dani, Rosita Catalano, Cristina Cattai, Paolo Battelli, Pierluigi Paparella, Mario Maduli, Marco Mella, Livio Gianola, Guido Sessa.

Roberta Vieri - Assago nel cuore - Enrico Naso Marvasi, Pierluigi Cerri, Simona D'Adamo, Antonio Maiorano, Roberta Pellegrino, Jona Nicolosi, Andrea Fortunati, Roberto Crapanzano, Marina Denti, Alfredo Di Matteo, Antonietta Nicolò, Ferdinando Criscuolo.