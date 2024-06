Elezioni comunali 2024 a Cassina de' Pecchi: candidati sindaci e liste

Anche a Cassina de' Pecchi si vota l'8 e 9 giugno (rispettivamente dalle 15.30 alle 23 e dalle 7 alle 23) per le elezioni comunali del 2024, in concomitanza con quelle europee. Cerca la riconferma Elisa Balconi (della Lega, per il centrodestra). Domenico Depascale la sfiderà per il centrosinistra (lista Cammino comune), mentre Eliana Capizzi (La Svolta) rappresenterà gli scontenti del centrodestra. Quarta candidata, la civica Daniela Tomassetti (Si Può), vice presidente dell'orto condiviso 'Controcultura'.

Si vota soltanto l'8 e il 9 giugno perché Cassina è inferiore a 15mila abitanti.

Elisa Balconi - Viviamo Cassina Sant'Agata - Egidio Vimercati, Marco Beccaria, Fabio Varisco, Gaetano Greco, Lucia Marino, Francesca Mazzoni, Giuseppe Moretti, Luca Airoldi, Alice Arienti, Concetta Chianese, Alberto D'Addato, Lorella Gregoli, Flavio Mazzolatti, Valentina Patti, Valentina Pensante, Maria Versace.

Daniela Tomassetti - Si Può - Francesca Colombo, Antonio Sidoti, Rossella Peppetti, Vincenzo Variale, Natale Minchillo, Rosario Vallefuoco, Gianni Caminiti, Melissa Fiocchi, Antonella Ferrari, Giovanni Costantini, Gaetano Gramaglia, Silvia Minoggio, Davide Biscuola, Marilena Marrone, Nadir Lehemdi.

Domenico Depascale - Cammino comune - Matteo Tacconi, Andrea Parma, Rossana Recchia, Luigi Ferrarini, Raffaela Annetta, Paola Bacciardi, Maurizio Biggi, Veronica Grimaldi, Samuele Larzeni, Alessandro Mazza, Sandro Medei, Matteo Peterlin, Mario Pozzoni, Alessandro Simeone, Martina Spanò, Claudia Ventura.

Eliana Capizzi - La Svolta - Andrea Maggio, Gianluigi De Sanctis, Michele Ambrosio, Stefania Costa, Stella Desiderio, Giuseppe Ferrante, Davide Finocchietti, Vincenzo Furbesco, Luca Gagliardoni, Simona Masella, Luca Monopoli, Mariateresa Noto, Mariangela Pepe, Sergio Pizzichemi, Marina Prestopino, Giovanni Villa.