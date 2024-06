Elezioni comunali 2024 a Cesano Boscone: candidati sindaci e liste

Sono due gli sfidanti alla carica di sindaco di Cesano Boscone, hinterland sud-ovest di Milano. Si tratta di Marco Pozza per il centrosinistra e Adriana Gammino per il centrodestra. Si vota l'8 e 9 giugno. Ci sarà quindi ballottaggio due settimane dopo solo in caso di assoluta parità tra i due contendenti.

Marco Pozza

Pd - Mara Lucia Rubichi, Giovanni Bianco, Vincenza Rutigliano (Detta Enza), Gianni Carizzoni, Chiara Ausilio, Marco De Ros (Detto Marco), Elisa D’Errico, Andreas Massacra, Valentina Goldaniga, Fulvio Paladini, Stefania Grandi, Giuseppe Ursino, Laura Elvira Teodolinda Marcato, Marco Arzenton, Arianna Rossetti, Alessio Mario Garavaglia.

Movimento 5 Stelle - Maria Pulice, Paolo Morandi, Mirella Matera, Roberta Piccina, Noemi Totola, Enrico Maria Maja, Andrea Vittorio Totola, Laura Scavone, Perna Sardone, Manuela Napoli, Fabio Bandi, Carla Andrea Proano Del Castillo.

Futuro in Comune - Salvatore Gattuso, Ilaria Ravasi, Laura Girelli, Fulvia Erasmi, Vincenzo Primerano, Nicola Natuno, Nazario Notaroberto (Detto Naza) (Detto Nota), Andreea Enache, Maria Chiara Casafina (Detta Chiara), Fabio Frenna, Gabriele Micali, Eduardo Nuzzo (Detto Edu) (Detto Edo), Amos Pennati (Detto Amos), Francesca Rullo (Detta Ru), Alessandra Rosanna Mavellia, Valerio Vettura.

Civicamente Cesano - Manuela Sassone, Stefano Cella, Sonia Gaiola, Domenico Vito, Valentina Iannuzzi, Aldo Guastafierro, Marianna Olimpia Cipriano, Raffaele Angiolicchio, Angela Gabriella Urbano, Vito Nicola Pignataro, Stefania Spedale, Alberto Macciola, Aurora Scotti, Stefano Verri, Toni Alexander Castagna.

Adriana Gammino

Fdi - Simona Sanfelici (Detta Sanfelice), Simone Bianchi, Santi Raimondo (Detto Raimondi), Stefano Bellocci, Marina Bianco, Claudio Cusato, Maria D’Amelio (Detta Stella D’Amelio), Eleonora De Rinaldo, Christian Michele Demarco, Arianna Rita Lamonaca Drago (Detta Drago), Alessandro Lo Re, Alessandra Milesi, Ilario Neri, Antonia Petrignani (Detta Maestra Antonia), Federico Pignatelli (Detto Pigna), Franco Vantaggiato (Detto Mazzola).

Forza Italia - Maurizio Marchesini, Laura Maria Fisichella, Silvia Abagnale (Detta Abbagnale), Maria Andolina (Detta Mariella), Daria Avello, Chantal Bazido, Gabriel D’Errico, Simone Fortini, Franca Genovese (Detta Mainardi), Giuseppe Granata (Detto Pino), Giuseppa Ielo (Detta Giusy), Rocco Maria Guglielmo Imerti (Detto Rocco), Osvaldo Marchetta (Detto Osa), Francesco Sergi, Rosario Tommasi, Domenico Vito, Martino Venanzio (Detto Mimmo).

Lega - Daniela Molteni, Bruno Cecchini, Stefano Moretti, Francesca Boellis, Barbara Malagoli, Federico Roberto Emanuele De Santis, Simone Moriggi, Enrico Tommaso Fiorin, Jonathan Vittorio Albanese, Simone Moi, Federico Casi, Federica Bizzi.

Cesano Civica - Vincenzo Bongiorno (Detto Buongiorno), Rosaria Todaro (Detta Sara), Elena Berton, Francesco Cannata, Andrea Cardella, Maria Conca, Imane El Meskini, Caterina Falcetta, Antonia Isgro’, Silvano Lonati, Roberto Merlino, Gianluigi Monico, Olga Pellegrino (Detta Italexit), Catia Pennella (Detta Katia), Maria Antonietta Simonetta, Simona Trentaross.